Юбилейный выставочный проект Союза художников Якутии

В выставочном зале Национального художественного музея РС(Я) состоялось открытие выставки «Время искусства. Художники Якутии», посвященной 80-летию Союза художников Якутии.

Выставка демонстрирует широкому кругу зрителей произведения ведущих художников Якутии, членов Союза художников России. Экспозиция представляет произведений различных видов и жанров изобразительного искусства: живопись, скульптуру, графику, косторезное искусство, сценографию.

Формирование творческого объединения художников-профессионалов в Якутии проходило в 20-30-х годах минувшего века. У истоков объединения художников в союз стояли зачинатели изобразительного искусства народные художники Якутии И.В. Попов (1874-1945), М.М. Носов (1887-1960), П.П. Романов (1902-1952), чье творчество явилось достижением в освоении традиций русского искусства на якутской земле.

Важнейшим событием художественной жизни тех лет явилось создание 24 января 1941 года Союза советских художников Якутии как творческой организации при Союзе художников СССР. В страницы летописи союза вошли нескольких поколений ярких мастеров: Г.М. Туралысов, С.А. Александров, Л.А. Ким, Э.С. Сивцев, М.В. Лукин, Т.В. Аммосов, С.Н. Пестерев, С.Н. Петров, С.А. Егоров, В.Р. Васильев, А.П. Мунхалов, В.С. Карамзин, В.С. Парников. Все они долгие десятилетия составляли ключевое ядро Якутского Союза художников, блестяще выступая на самых престижных выставках, создавая полотна, графические листы и скульптуры, которые и сейчас вызывают неизменный зрительский интерес.

Рожденный в бурное для страны время коллектив художников Якутии, пройдя вместе с ней через победы и свершения, трудности и испытания, всегда оставался уважаемым и авторитетным. Вот уже восемь десятилетий Союз ведет активную деятельность и объединяет всех профессиональных художников и искусствоведов республики. Живописцы, графики, скульпторы, мастера народного и декоративно-прикладного искусства, театральные художники, искусствоведы, плодотворно работают и успешно участвуют в проектах самого разного масштаба, форумах, фестивалях.

Экспериментальные поиски и творческую самобытность современных художников Якутии отражают вернисажи, организуемые Союзом, в том числе совместно с Национальным художественным музеем РС (Я). Союз художников Якутии сегодня объединяет 125 художников и искусствоведов республики, он остается той мобилизующей и направляющей силой, которая формирует течение культурной жизни республики.

Выставка в Национальном художественном музее будет работать для всех посетителей по 15 января 2022 года.