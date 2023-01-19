Видеофакт: Якутский футбол в -50 градусов!

ШОК-контент от футбольной школы и Петра Говорова — игра в футбол на якутском морозе. Экзотика! Видео тгк ГБУ РС (Я) РССШФ

Источник: тгк ГБУ РС (Я) РССШФ

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