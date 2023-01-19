19.01.2023
21:12
247
Якутия
Видеофакт: Якутский футбол в -50 градусов!
ШОК-контент от футбольной школы и Петра Говорова — игра в футбол на якутском морозе. Экзотика! Видео тгк ГБУ РС (Я) РССШФ
Источник: тгк ГБУ РС (Я) РССШФ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.01.2023
0
35
19.01.2023
0
401
19.01.2023
0
246
19.01.2023
0
557
19.01.2023
0
934
19.01.2023
0
749
19.01.2023
0
363
19.01.2023
0
551
19.01.2023
0
421
19.01.2023
0
867
19.01.2023
0
283
19.01.2023
0
240
19.01.2023
0
890
19.01.2023
0
1743
19.01.2023
0
822
19.01.2023
0
355
19.01.2023
0
392
19.01.2023
0
333
19.01.2023
0
362
19.01.2023
0
538
19.01.2023
0
1477
19.01.2023
0
2651
19.01.2023
0
795
19.01.2023
0
500
19.01.2023
0
2082
19.01.2023
0
595
19.01.2023
0
877
19.01.2023
0
2416
19.01.2023
0
1302
19.01.2023
0
518
19.01.2023
0
1452
19.01.2023
4
1324
19.01.2023
0
1072
19.01.2023
0
4969
19.01.2023
0
1582
19.01.2023
0
18811
19.01.2023
0
627
19.01.2023
0
1532
19.01.2023
0
1832
19.01.2023
0
1075
19.01.2023
0
1041
19.01.2023
0
9964
18.01.2023
0
4268
18.01.2023
0
2702
18.01.2023
0
1125
18.01.2023
0
1307
18.01.2023
0
605
18.01.2023
0
711
18.01.2023
0
1012
18.01.2023
0
273
18.01.2023
0
401
18.01.2023
0
2983
18.01.2023
0
3511
18.01.2023
0
1396
18.01.2023
0
9496
18.01.2023
1
5175
18.01.2023
0
527
18.01.2023
0
409
18.01.2023
0
612
18.01.2023
0
367
18.01.2023
0
711
ТОП НОВОСТИ
15.01.2023
0
38895
19.01.2023
0
18769
18.01.2023
Лучший комментарий
6
16791
14.01.2023
1
15741
16.01.2023
1
13034
18.01.2023
0
12900
14.01.2023
3
11520
14.01.2023
0
9958
Добавить комментарий