В ЯГД рассмотрели исполнение молодежных и спортивных программ

В Якутской городской Думе рассмотрели исполнение молодежных и спортивных программ

12 октября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту. Депутаты рассмотрели исполнение муниципальных программ за девять месяцев 2026 года, поддержку молодых семей в решении жилищного вопроса и подготовку бюджета на 2027–2029 годы.

В заседании приняли участие председатель комиссии Александр Румянцев, депутаты Алексей Семенов, Алена Никитина, Филипп Седых и Кирилл Соболев, а также представители Окружной администрации города Якутска.

По информации Управления физической культуры и спорта, за девять месяцев 2026 года в Якутске провели 68 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие 4 157 человек. Наибольший охват обеспечили соревнования по футзалу, баскетболу и волейболу в рамках клубных лиг — в них участвовали 2 085 человек.

В детско-юношеских спортивных школах города занимаются 8 524 ребенка. По итогам девяти месяцев спортсмены сборных команд Якутска завоевали 113 призовых мест на республиканских и всероссийских соревнованиях.

По прогнозам управления, к концу года число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 198 тысяч человек — около половины населения города.

Также депутаты рассмотрели исполнение мероприятий в сфере молодежной и семейной политики, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. На четвертый квартал запланированы, в частности, День призывника, деловая игра «Молодежь. Энергия. Развитие», мероприятия по развитию добровольчества и поддержке молодежных инициатив.

Отдельное внимание уделили реализации программы обеспечения жильем молодых семей. В 2026 году на эти цели предусмотрено более 42,4 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В список получателей социальной выплаты включены 14 семей. По состоянию на 1 октября 11 семей уже реализовали свои свидетельства на общую сумму 35 млн рублей. Всего в сводном списке претендентов на получение поддержки состоят 294 молодые семьи.

Социальная выплата предоставляется в размере 30–35% расчетной стоимости жилья. В 2026 году на участие в программе поступило 102 заявления, из них 31 семья поставлена на учет, еще 71 семье отказано в связи с несоответствием установленным критериям.

На 2027 года и плановый 2028-2029 годы в местном бюджете предусмотрено по 35 млн рублей на реализацию мероприятия. При этом расчетная потребность в муниципальном финансировании на каждый год, исходя из числа семей в сводном списке и уровня софинансирования 2026 года, составляет около 162,3 млн рублей.

Третьим вопросом стала подготовка бюджета Якутска по муниципальным программам в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

По итогам заседания депутаты приняли представленную информацию к сведению.