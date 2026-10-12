Конец подпольного синдиката: Карточная империя за решеткой

В Якутске вынесен приговор «смотрящим»

Сегодня, 12 октября 2026 года, Якутский городской суд РС(Я) рассмотрел уголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых в серии вымогательств, незаконном обороте оружия и незаконном сбыте наркотиков.

Судом установлено, что уроженец г. Якутска, 1965 г.р., занимая высшее положение в преступной иерархии «смотрящий за игрой» Республики Саха (Якутия), совместно с уроженцем Усть-Алданского района, 1984 г.р., имеющего криминальный статус «смотрящий за Усть-Алданским районом», организовали преступное сообщество для проведения незаконных азартных игр и пополнения «воровского общака». В состав сообщества были вовлечены руководители структурных подразделений из числа осужденных в ИК-6 и ИК-7, а также другие участники.

В октябре-ноябре 2021 года в ИК-6 по указанию «смотрящего за игрой» трое участников сообщества вымогали у осужденного 30 000 рублей карточного долга. По приказу «смотрящего за игрой» к потерпевшему применили насилие, вынудив отдать им деньги.

Зимой 2022-2023 годов в ИК-7 двое осужденных вымогали у осужденного 40 000 рублей карточного долга. По приказу «смотрящего за игрой» к потерпевшему применили насилие, после которого он вынужден был обратиться в администрацию исправительного учреждения.

Таким образом, подсудимый совершил преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ – вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и с применением насилия, совершенное организованной группой.

В декабре 2019 года в Усть-Алданском районе оба подсудимых, совместно с двумя фигурантами уголовного дела, которое выделено в отдельное производство, не являющимися членами преступного сообщества, совершили вымогательство у третьего потерпевшего под предлогом недостачи в «воровской общак». Получив указание «смотрящих» мужчины избивали потерпевшего трубой и руками, пока не добились перевода денег.

Таким образом, подсудимые совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ – вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и с применением насилия, совершенное организованной группой.

Летом 2022 года, с целью разрешения возникающих вопросов и проблем силовым методом, в интересах членов преступного сообщества, подсудимые приобрели и хранили в тайниках на участке в мкр. Марха г. Якутска два обреза (ТОЗ-54, ТОЗ-34) и 67 патронов. Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты в мае 2025 года.

Таким образом, подсудимые совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 222 УК РФ, то есть незаконные приобретение, хранение перевозка, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой.

Будучи на свободе «смотрящий за игрой» хранил в тайнике на своем участке в мкр. Марха г. Якутска гашишное масло (0,651 г в сухом остатке). В мае 2025 года, находясь в СИЗО-1, он сообщил местонахождение тайника, поручив забрать и употребить наркотик. Через несколько дней часть вещества изъята при обыске.

Таким образом, подсудимый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Подсудимые признаны виновными. «Смотрящему за игрой» Республики Саха (Якутия) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. «Смотрящему за Усть-Алданским районом» лишение свободы сроком на 10 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке, сообщила пресс-служба Якутского городского суда.