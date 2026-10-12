Инвестиционные фишинговые сайты занимают 30% всех киберугроз

Летом 2026 года число пользователей, на смартфонах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных системы мониторинга киберугроз МегаФона. При этом мошенники продолжают активно использовать фишинговые ресурсы для своих схем и пытаются получить доступ к аккаунтам в мессенджерах для совершения мошеннических звонков.

Во все летние месяцы 2026 года число заблокированных подозрительных звонков оставалось ниже прошлого года. В июне показатель сократился на 31% год к году, в июле — на 41%, а в августе — уже на 75%. Это связано прежде всего с активной борьбой с телефонной мошенничеством со стороны государства и бизнеса. При этом характерного для прошлого лета всплеска в августе, когда россияне начинают возвращаться из отпусков, в этом году не произошло. Если в 2025 году на август пришлось больше половины всех заблокированных за сезон подозрительных звонков, то в 2026-м их объём распределился между тремя месяцами лета практически равномерно. В сентябре показатель также снизился ещё на 3% относительно августа, а год к году — на 73%.

Эксперты МегаФона также отмечают продолжающийся тренд «угона» аккаунтов пользователей в мессенджерах, которые мошенники после используют для звонков. Для похищений применяют социальную инженерию, вредоносные программы или предлагают владельцам сдать аккаунт в аренду за деньги.

По оценке специалистов МегаФона, число фишинговых ресурсов остаётся на стабильно высоком уровне. Такие сайты маскируют под банки, маркетплейсы, государственные и другие привычные пользователям порталы, чтобы получить логины, пароли, платёжные данные и другую конфиденциальную информацию. Среди выявленных фишинговых сайты лидирует категории ресурсов, связанные с инвестициями и криптовалютами (30%), а также социальных сетей и мессенджеров (21%). В топ-5 также вошли ресурсы с потенциально вредоносными установочными файлами приложений для Android — APK-файлы — (9%), платёжные шлюзы (8%) и сайты с фейковыми новостями (7%). При этом отдельные сайты могут относиться сразу к нескольким категориям.

Этим летом распространение вирусов для смартфонов показало не менее высокую динамику. Речь идёт прежде всего о троянах для устройств на операционной системе Android. Такие приложения могут самостоятельно устанавливать другие программы без ведома владельца, перехватывать уведомления, создавать удалённый доступ к смартфону, похищать личные данные и следить за пользователем. С июня по август число пользователей, на девайсах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% относительно того же периода 2025 года, а самый заметный прирост пришёлся на август — 77%.

«Мы видим устойчивый тренд по вредоносным приложениям для мобильных устройств уже на протяжении нескольких месяцев. Более того, мы обнаружили кейсы, в которых сочетаются и мошеннические вызовы, и установка зараженного ПО. Человек попадает под влияние злоумышленника, который может убедить его сделать всё что угодно: перевести деньги на “безопасные счета”, отдать наличные курьеру и так далее. А для того, чтобы контролировать жертву в режиме 24/7 и менять вектор атаки, убеждают установить шпионский троян на устройство под видом легального ПО. Чтобы снизить риск заражения, важно устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам и регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирусное ПО», — отметил директор департамента МегаФона по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов