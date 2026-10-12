Горнодобывающие предприятия РИК завершили промсезон

ГОРНОДОБЫВАЮШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ «РИК» ЗАВЕРШИЛИ ПРОМСЕЗОН

Нынешний сложный для компаний «Янзолото» и «Янолово» (входят в Группу «РИК») промывочный сезон подтвердил правильность решений, направленных на расширение геологических работ и географии деятельности.

АО «Янолово» в начале промсезона на участке Тирехтях в Усть-Янском улусе столкнулось с трудностями: геологические условия на новом блоке месторождения оказались сложными, что увеличило расход топлива, плюс поздняя оттайка грунта. Но горняки справились. Завезли дополнительное топливо, поздний старт из-за холодной весны компенсировали теплой осенью, работы велись до 30 сентября. В итоге план выполнен, добыто 1306 тонн олова в металле.

Сейчас 180 вахтовиков уже выехали, еще 100 человек остаются на участке – ведут зачистку отстойников и вскрышные работы, готовя Тирехтях к следующему промсезону.

В следующем году «Янолово» планирует произвести на Тирехтяхе эксплуатационную разведку для уточнения запасов.

ООО «Янзолото» вело добычу на участках Ручей Нямнягинджа в Аллаиховском, Ручей Тарын-Юрях и Этиннэх — в Усть-Янском районах республики.

«Лучше всего отработал новый участок – Этиннэх. Месторождения Нямнягинджа и Тарын-Юрях истощаются, мы завершаем их отработку. Этот промсезон показал, что мы своевременно занялись разработкой новых участков», — сообщил директор «Янзолото» Иван Захаров.

В этом году «Янзолото» завершило разработку драгметалла на участке Нямнягинджа, сейчас месторождение уже законсервировано. В нынешний, последний, промсезон здесь удалось добыть только 57 процентов от плана – содержание драгметалла в золотоносных песках уже слишком низкое.

Добычу на Тарын-Юряхе предполагалось завершить в 2027 году, но возможно, последним станет 2026 год, поскольку здесь содержание золота тоже низкое.

По предварительным данным, «Янзолото» выполнило план добычи драгметалла по трем участкам в целом на 91 процент: в значительной степени «недобор» Нямнягинджы перекрыл новый участок Этиннэх. Горняки прибыли сюда в марте, успели построить вахтовый поселок, установить промприборы и хорошо отработать промсезон.

Несмотря на нехватку кадров на рынке труда, горнодобывающим компаниям Группы «РИК» удается сохранить костяк коллектива. В «Янзолото» и «Янолово» ежегодно индексируют зарплату, существует система различных доплат, например, за наставничество. Наставничество здесь ведут постоянно: компании набирают и обучают молодых начинающих работников, ежегодно принимают практикантов, в этом году студенты Горного института СВФУ были на всех добычных участках.