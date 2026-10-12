Айсен Николаев: Такого мы точно не допустим!

Айсен Николаев: «Попытки искусственного завышения цен на топливо будут пресекаться»

В центральные районы и Якутск уже начала поступать крупная партия нефтепродуктов

Якутское управление ФАС России ежедневно мониторит ценообразование на топливо, и попытки искусственного завышения цен будут пресекаться. Об этом сегодня в эфире передачи «Прямой разговор» сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Мы работаем в тесной связке с правительством РФ, с федеральным штабом под руководством вице-премьера Александра Новака. Поэтому весь необходимый до установления автозимника через реку Лену объем топлива уже отгружен. В центральные районы и Якутск уже начала поступать крупная партия нефтепродуктов — более 30 тысяч тонн. Порядка 19 тысяч тонн находится в пути. На сегодня 30 бензовозов ежедневно перевозят топливо из Нижнего Бестяха в Якутск, чтобы, когда река Лена «встанет», а зимник еще не окрепнет, столица была полностью обеспечена», — сказал Айсен Николаев.

Глава региона отметил, что временные лимиты на АЗС (20 литров бензина на один автомобиль) сохраняются. Однако это не признак дефицита топлива, а мера для предотвращения ажиотажного спроса. Дизельное топливо, необходимое для отопления и работы коммунальных структур, на большинстве АЗС продается без ограничений.

«Как известно, топливные компании скорректировали розничные цены. Это рыночная реальность: закупочные оптовые цены на топливо значительно выросли, и этот фактор напрямую влияет на конечную стоимость. Необходимо разделять два понятия: рыночная корректировка из-за роста себестоимости и спекулятивный скачок цен. Второго мы не допустим — Якутское управление ФАС России ежедневно мониторит ценообразование на топливо, и попытки искусственного завышения цен будут пресекаться», — подчеркнул глава республики.

Он также отметил, что своевременное и бесперебойное обеспечение Якутии топливом зависит от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом удары по НПЗ со стороны ВСУ не прекращаются. Тем не менее ситуация с топливообеспечением в республике находится под контролем.