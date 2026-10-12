Будущие управленцы Дальнего Востока встретились с мэром

Дмитрий Садовников встретился с курсантами пятого потока программы «Муравьев Амурский 2030»

Глава Якутска Дмитрий Садовников сегодня провел встречу с участниками пятого набора программы развития управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030». Глава города рассказал курсантам об особенностях Якутска, его инфраструктуре и ключевых задачах, которые сегодня стоят перед северными территориями.

Встреча стала частью образовательной и практической подготовки специалистов, ориентированной на формирование нового поколения управленцев для Дальнего Востока и Арктики. Участниками пятого потока программы стали представители различных отраслей и регионов. В их числе — инженер акционерного общества «Решетнёв» Красноярского края Александр Гаськов, начальник отдела финансового обеспечения и взаимодействия с подведомственными учреждениями Министерства цифрового развития и связи Приморского края Наталья Кривова, начальника отдела связи и телекоммуникаций Министерства цифрового развития и связи Приморского края Владислав Юденко, специалист по анализу безопасности Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, представляющий Московскую область Денис Крысин, руководитель управления административной и финансовой работы Министерства экономики РС (Я) Алексей Иннокентьев, ведущий специалист отдела законодательных предложений экспертно-правового управления Законодательного собрания Красноярского края Владислав Осиченко.

Наставником пятого потока программы выступает первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев. Под его руководством курсанты знакомятся с современными подходами к государственному управлению, обсуждают особенности реализации проектов на северных территориях и формируют практические навыки, необходимые для работы в условиях высокой ответственности и ограниченных ресурсов.

В приветственном обращении Дмитрий Садовников отметил, что в рамках пятого потока программы реализуется проект по энергетической безопасности арктических поселений. Это не абстрактная цель, а жизненно важный вопрос: стабильное тепло и свет в домах, работа социальных объектов, устойчивость всей инфраструктуры в условиях Крайнего Севера. Проект по повышению топливной самообеспеченности за счет местных ресурсов – это про умение находить решения там, где условия максимально сложные.

Глава города также отметил, что в Якутске каждая система жизнеобеспечения функционирует в условиях постоянного взаимодействия природы, техники и человеческих ресурсов. Здесь недостаточно использовать готовые шаблоны, разработанные для других регионов. Многие задачи требуют нестандартного мышления, глубокого понимания местной специфики, точных расчетов и способности быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства.

По его словам, город способен стать для курсантов важной практической площадкой, где можно увидеть, как принимаются управленческие решения в реальных условиях, каким образом организуется взаимодействие между различными ведомствами и почему для северных регионов особенно важны системность, ответственность и командная работа.

Глава Якутска пожелал участникам программы, чтобы полученный опыт стал для них настоящей школой управленческой практики. Во время пребывания в городе курсанты смогут ближе познакомиться с особенностями муниципального управления, энергетики, коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, предпринимательства и туризма. Кроме того, стажировка позволит им оценить, как федеральные и региональные инициативы реализуются на уровне конкретного города.

Обучение в рамках пятого потока рассчитано на один год. За это время курсанты освоят 9 образовательных модулей. Каждый из них будет посвящен отдельному направлению развития управленческих компетенций, работе с проектами, анализу сложных социально-экономических задач и поиску эффективных решений для территорий Дальнего Востока и Арктики.

3 модуля из 9 — это стажировки на региональном, муниципальном, федеральном уровнях и 1 международная стажировка. Очные образовательные модули, федеральные региональные и муниципальные стажировки проходят в субъектах Дальневосточного федерального округа. А зарубежная стажировка проводится организаторами в КНР.

В архитектуру программы включена проектная работа курсантов, разработка и защита проектов. Данный поток работает в 8 проектных треках, сформированных по реальным запросам дальневосточных и арктических регионов.

С 2022 года 12 представителей республики прошли обучение по программе Муравьев Амурский — 2030. Среди выпускников программы — первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Николай Бочков, заместитель главы города Якутска – руководитель аппарата Окружной администрации Якутска Антон Артемьев, заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Мария Карпова.

В текущем пятом потоке программы обучаются 4 представителя республики. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев является наставником программы.