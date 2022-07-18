Верхоянск и Боронук освободились от воды

В городе Верхоянске все дома освободились от воды. Уровень воды за сутки стал ниже критической отметки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Уровень воды на 20.00 час по местному времени составлял 938 см при критической отметке 1020 см. За 4 часа вода снизилась на 19 см.

Все приусадебные участки и жилые дома освободились от воды. Всего там было подтоплено 92 приусадебных участка, 62 жилых дома с населением 80 человек, включая 32 детей.

В населенном пункте развернуто 2 пункта временного размещения людей вместимостью 100 человек. В них размещено 33 человека, в том числе 19 несовершеннолетних. Отселены по родственникам и знакомым 157 человек, в том числе 31 ребенок. Всего эвакуировано 190 человек.

На месте работают 10 спасателей: 5 сотрудников ГУ МЧС России и 5 работников Службы спасения Якутии.

Сегодня проводится расчистка каналов и ручьев, разрушение насыпных дамб для спуска паводковой воды из населенного пункта на разных участках города.

Также разгружаются продукты питания, поступившие из Батагая, объемом 15 тонн. 3 тонны из них предназначены для пострадавших от паводка жителей села Боронук, куда они доставляются на маломерных судах. Оказывается адресная помощь населению.

Также освободилось от воды село Боронук Бабушкинского наслега с населением 309 человек. При критических 1050 см уровень составлял 938 см. За 4 часа вода упала на 19 см.

Из 60 имеющихся жилых домов было подтоплено 50 приусадебных участков, 47 жилых домов с населением 223 человека, в т.ч. 83 ребенка. В данное время все они освобождены от воды.

Развернуты 2 ПВР вместимостью 100 человек. Там размещены 7 человек, в том числе 2 детей. Отселены по родственникам и знакомым 200 человек, включая 52 несовершеннолетних. Всего эвакуировано 207 человек.

Туда прибыли 5 спасателей Службы спасения Якутии для проведения восстановительных работ.

В поселке Батагай – районном центре Верхоянского района – вода также убывает. Насыпь, возведенная спасателями, работниками предприятий, местными жителями, не дала воде проникнуть в населенный пункт. В этих работах было привлечено 80 человек, 7 единиц специализированной техники.

На 20.00 час уровень воды составлял 976 см при критических 970 см. Снижение за 4 часа – 4 см. Максимальный уровень за последние дни составлял там 988 см.

Развернут 1 пункт временного размещения людей, в котором в основном размещаются эвакуируемые в Якутск жители.

Сейчас на месте работают 10 спасателей: 5 сотрудников ГУ МЧС России и 5 работников Службы спасения Якутии. Продолжается круглосуточное дежурство с патрулированием в зонах возможного подтопления.

Ниже по течению Яны наблюдается подтопление села Хайысардах Эльгесского наслега с населением 347 человек. Гидропост там отсутствует. Общий рост воды за составил 91 см, за 4 часа – 2 см.

Сохраняется подтопление 9 приусадебных участков и спортзала. Жилые дома не пострадали.

Развернуто 2 пункта временного размещения людей вместимостью 30 человек. Там размещены 2 человека, включая 1 ребенка.

Работают 2 сотрудника ГУ МЧС России и 5 спасателей Службы спасения Якутии. Осуществляется возведение заградительных сооружений из грунта на низменных участках, адресная доставка и раздача населению доставленных продуктов питания. На возвышенности перенесли 1 тонну сена.