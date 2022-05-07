07.05.2022
17:55
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Спорт

Василий Егоров уступил Ахтему Закирову

Василий Егоров уступил в финале Ахтему Закирову на международном турнире по боксу в белорусском Гомеле. Видео тгк спортякутии

Счёт поединка 2:3 в пользу чемпиона России-2021. Стоит подчеркнуть, что якутский боксёр забрал первые два раунда (4:1 и 3:2) по судейским запискам. Но в третьем раунде Егоров сильно сдал в функциональном плане и отдал раунд 0:5. Таким образом по итогам трёх раундов чемпионом турнира со счетом 3:2 стал Ахтем Закиров. Василий Егоров — серебряный призёр, сообщает тгк спортякутии

Фото: тгк спортякутии
Источник: тгк спортякутии

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