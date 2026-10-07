«Пряная Якутия» обратила внимание на фото, опубликованное ЦСП «Триумф», где бронзовый призер Азиатских игр, представитель сборной Таджикистана Виктор Рассадин по прилету в Якутск показывает неоднозначный жест.

Поднятый вверх указательный палец имеет разные значения в зависимости от контекста, религии и культуры. В повседневной жизни означает «номер один», лидерство, превосходство или первенство. Но судя как его крутил японец на ковре это не так.

Жест часто используют, когда хотят привлечь внимание или попросить тишину перед началом речи. Однако, Рассадин был не в аудитории.

Как религиозный символ в исламе такое положение пальца символизирует единобожие, веру в то, что Бог один. Спортсмены — мусульмане часто поднимают его в знак победы или благодарности Всевышнему. Он популярен у представителей некоторых течений, например, ваххабизма.

Также такой знак популярен у сатанистов. Нередко можно встретить изображение дьявола с аналогичным жестом. Другие считают, что его используют масоны.

Так что хотел этим сказать миру Рассадин?

Напоминаем, 3 октября, в Нагое Виктор Рассадин завоевал бронзу Азиады в составе сборной Таджикистана в весовой категории до 74 кг.