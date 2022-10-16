В Якутске возложили цветы к памятной стеле «Отцу и сыну»

Сегодня, во Всероссийский день отца, состоялось торжественное возложение цветов к стеле «Отцу и сыну» на территории МОБУ «Саха гимназия» города Якутска.

В церемонии приняли участие заместитель главы города Якутска Владимир Аржаков, первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель председателя Совета отцов г. Якутска Яков Оконешников, представители Совета отцов г. Якутска, общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)», Совета отцов МОБУ «Саха гимназия» г. Якутска, сотрудники Окружной администрации г. Якутска, общественность.

Заместитель главы города Якутска Владимир Аржаков отметил важность и значимость празднования Дня отца в России.

«Отец – это основа и опора каждой семьи, а семья – это то, из чего строится народ, общество, государство. В нашей республике День отца отмечается с 90-х годов. Зная и оценивая значимость отца в каждой якутской семье, работу в этом направлении начал наш первый Президент республики Михаил Ефимович Николаев. Для нашего народа испокон веков отец в семье играет важную роль, на это влияют и сложные климатические условия», — сказал Владимир Аржаков.

Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова отметила, что в последние годы в республике, городе уделяется огромное внимание развитию института семьи.

«Семья для каждого – это важнейшая ценность. Отцы воспитывают в сыновьях чувства долга, ответственности, мужское начало. Для девочек отец тоже играет немаловажную роль, от отца зависит образ будущего мужа девушки. Желаю всем отцам и матерям здоровья, мира и благополучия», — сказала Евдокия Евсикова.

С Днем отца в России и с Днем матери в Якутии от имени Совета отцов города Якутска присутствующих поздравил заместитель председателя Совета отцов г. Якутска Яков Оконешников. Он пожелал каждой семье тепла, любви, взаимопонимания, взаимоуважения и процветания.

Отметим, в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей 4 октября 2021 года Президент Российской федерации Владимир Путин подписал Указ «О Дне отца», который будет отмечаться в третье воскресенье октября.