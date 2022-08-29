В Якутске установят модульные сливные станции

На прошлой неделе состоялась встреча активистов с заместителем мэра города Егором Кардашевским и представителями АО «Водоканал», на котором было сказано, что две модульные станции едут в Якутск, запланированный срок — 1 октября.

«Год назад мы с журналистами проводили мониторинг ситуации с несанкционированным сливом сточных вод, жидких бытовых отходов (ЖБО) в Якутске. Картина вырисовывалась печальная – имеющая в городе единственная сливная станция явно не справляется с растущими потребностями частного сектора. В результате мы имели неконтролируемые сливы в городскую канализацию, конфликты ассенизаторов с жителями на этой почве вплоть до рукоприкладства и обращений в полицию. Тогда Народный фронт предложил изучить опыт того же Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, где имеется производство модульных сливных станций. И наша инициатива получила поддержку со стороны городской администрации», — рассказывает член регионального штаба Народного фронта в Якутии Олег Маклашов.

В июне 2021 года фронтовики вместе с представителями городских служб, АО «Водоканала» обследовали места потенциальных точек слива жидких бытовых отходов (ЖБО) и сливных вод в городской канализации. Было решено установить для начала две модульные станции в районе ДСК и СМУ-16. За прошедшее время мэрией была проведена большая работа по подготовке территорий расположения станций, проведению согласований со всеми заинтересованными службами и организациями и т.д. Всего смета данного проекта составила свыше 50 млн рублей.

«Самое важное, что эти решения технологически позволят существенно защитить экологию городской территории. Много лет эта проблема несанкционированного слива не могла решиться из-за отсутствия координированных действий всех сторон, а самое главное желания и политической воли. С общественностью и журналистами, которые нас поддержали с самого начала, будем держать ситуацию на контроле. А 1 октября уже на территории АО «Водоканал» проведем новую рабочую встречу, на которой, надеюсь, увидим воочию прибывшие модульные сливные станции», — сказал Маклашов.