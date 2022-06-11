В Якутске прошел фестиваль труда для молодежи

Фестиваль труда – масштабное и полезное для молодежи мероприятие — состоялся сегодня в Якутске на площади Орджоникидзе. Организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Якутии при поддержке социальных партнеров – государственного комитета по занятости населения, министерства по развитию Арктики и делам народов Севера, министерства предпринимательства, торговли и туризма, а также крупных предприятий республики — АО «Якутскэнерго», АК «АЛРОСА» (ПАО), АК «Железные дороги Якутии», АК «Якутия», АО «Ленское речное объединенное пароходство», АО «Якутский хлебокомбинат», ОАО «Водоканал», ГУП «ЖКХ РС(Я)», АО «Алмазы Анабара», АО «ДСК», АО «ФАПК «Якутия».

Участники фестиваля приняли участие в трех треках — «Ярмарка вакансий», «Привлечение молодежи к исследованию и популяризации Арктики», «Бизнес-сектор».

В треке «Ярмарка вакансий» состоялась презентация предприятий и организаций, участвующих в Фестивале труда. Крупные предприятия республики выставили вакансии и собрали от участников Фестиваля анкеты и резюме для дальнейшего подробного изучения.

Так, в фестивале труда приняла участие компания «АЛРОСА», которая выставила вакансии. Как нам сообщила представитель службы управления персоналом АК «АЛРОСА», сегодня интересующихся вакантными местами было много. «Так как наша компания является горнодобывающей, нам требуются специалисты на производстве – горные инженеры, водители специальной техники, есть места и в вспомогательных службах. Собрали все резюме, будем рассматривать», — сообщила представитель компании АЛРОСА.

Инженер по подготовке кадров АК «Железные дороги Якутии» Надежда Иванова на собеседовании рассказывает об условиях работы в предприятии. «Очень довольна проведенной сегодня работой. Молодежь активная, заинтересованная, желающая работать. Задают вопросы о зарплате, условиях работы. У нас в компании молодых кадров много, работается им хорошо. Администрация в лице генерального директора Василия Шимохина и профсоюзная организация в лице председателя Натальи Онофрийчук проводят совместную работу по поддержке молодежи. К примеру, в городе Алдан имеется хороший спортивный комплекс, в компании проводятся спортивные соревнования, творческие мероприятия. Так что, ребята хорошо работают и хорошо отдыхают. Также мы приглашаем на учебу – направляем молодежь на обучение в Дальневосточный университет путей сообщения на целевые места», — сообщила представитель компании «Железные дороги Якутии» Надежда Иванова.

Заканчивающий на дянх Якутский промышленный техникум Сергей Алексеев сегодня на ярмарке вакансий заполнил несколько анкет и говорит, что есть надежда найти работу по специальности. «Я заканчиваю техникум по специальности «слесарь КИПиА». Оказывается моя специальность очень востребованная и зарплата хорошая. Сегодня заполнил резюме в ряде организаций, надеюсь в скором времени устроюсь на работу. Организовано очень хорошее мероприятие, рад, что принял участие», — говорит Сергей.

Второй трек «Привлечение молодежи к исследованию и популяризации Арктики» прошел под руководством заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаила Погодаева. Как сообщил Михаил Александрович, с участниками трека обсуждены вопросы привлечения трудовых кадров в Арктику. «Арктика манит всех, но на сегодня есть ограничения в сфере логистики, инфраструктуры, качества жизни в Арктике. Сегодня в работе нашего трека приняли участие работники Арктического научно-исследовательского института, а также наша гостья — доцент кафедры водно-технических изысканий Института гидрологии и океанологии Российского государственного гидрометеорогического университета Надежда Саноцкая. Также выступили представители арктических районов. Хочу выразить особую благодарность Анабарскому району – представители этого района рассказали участникам Фестиваля о потребностях в сфере кадров. В целом, состоялся разговор о мерах поддержки, которые необходимо внести для того, чтобы молодежь была заинтересована ехать в Арктику и развивать там жизнь. Сегодня Арктика звучит в повестке государственной политики РФ, поэтому развитие на этой территории будет. И в связи с этим в скором времени нам будут необходимы кадры. И я уверен, что найдутся молодые люди, которые решатся связать свою жизнь с будущим Севера», — сообщил Михаил Погодаев. Гостья фестиваля Надежда Саноцкая также подчеркнула, что перед молодежью Якутии открываются большие перспективы для освоения арктического региона, уже действуют программы для поддержки молодых специалистов. Увеличивается востребованность гидрометеологического профиля – это связано с изучением климатических изменений.

Третий трек «Бизнес сектор» был самым шумным и эмоциональным. Здесь для участников провели тренинг «Дизайн мышления», направленный на формирование у молодежи предпринимательского мышления. «Состоялся разговор о мерах поддержки начинающих предпринимателей, а также говорили о лайфхаках в открытии своего дела. Отрадно, что на встречу с участниками фестиваля пришли молодые успешные предприниматели, которые рассказали о собственном опыте и помогли провести тренинг в виде игры. Прошло все очень активно, эмоционально, и все это было направлено на самоопределение молодых людей. Спасибо организаторам за такое мероприятие. Это то, что нужно для молодежи – помощь, поддержка, обучение, мотивация», — поделилась с нами заместитель генерального директора ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» Наталья Кашперская.

Параллельно проходила бесплатная юридическая консультация специалистов органов исполнительной власти, организаций республики. Всего в этот день правовую помощь получили 176 человек.

Как сообщил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев, фестиваль труда сегодня состоялся. «Мероприятие такого формата мы проводим впервые. Решение о проведении фестиваля труда было обусловлено тем, что молодежи необходима помощь. В будущем мы подумаем над проведением фестиваля труда в расширенном формате с ярмаркой вакансий, привлечением бизнес-сообщества. Мы должны поддерживать человека труда. Есть лучшие по профессии, опытные наставники, герои труда современности. Молодежь должна видеть, что человек труда чествуется, и ориентироваться на это», — отметил он.

Завершился фестиваль труда зажигательным концертом звезд эстрады и розыгрышем лотереи среди участников. Главный приз от Федерации профсоюзов Якутии – электросамокат – достался ученику школы г. Якутска №16 Алексею, который принял участие в треке «Бизнес сектор».

Всего в фестивале труда приняли участие свыше 560 человек. Мероприятие организовано на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества.