В Якутии у несовершеннолетнего изъяли дробовик

SakhaLife.ru.

В отдел МВД России по Намскому району поступила информация о том, что 17-летний села Кюренг приобрел у неизвестного лица охотничье ружье 12 калибра.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Были опрошены несовершеннолетний и его родители, оружие изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – им оказался 25-летний односельчанин юноши. Выяснилось, что ружье было привезено из Среднеколымского района родственником подозреваемого. Несколько лет оружие пролежало в кладовке, однако этой весной мужчина решил его продать своему несовершеннолетнему приятелю. Парень попросил у отца 10 тысяч рублей, после чего принес ружье и хранил его у себя в спальной комнате.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Напоминаем, что лицо добровольно сдавшее вышеуказанные предметы освобождается от уголовной ответственности по ст.222 УК РФ. Не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов их изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий.