В Якутии построят центр высокоточной стрельбы для подготовки снайперов

В следующем году в Якутии откроют учебно-тренировочный комплекс

военно-патриотического воспитания для подготовки снайперов

Создание комплекса заместитель председателя правительства РФ – полномочный

представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил с главой Республики

Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в рамках рабочей поездки в регион.

«Мы договаривались построить в Якутии центр высокоточной стрельбы, создать

условия для подготовки людей, которые будут защищать нашу Родину», – отметил

Юрий Трутнев.

Вице-премьер напомнил о работе по созданию центров военно-спортивной

подготовки и патриотического воспитания, которая ведётся по поручению

президента России. «Мы с Сергеем Владиленовичем Кириенко внесли предложение

на рассмотрение президента Российской Федерации о создании

военно-патриотических центров. Договорились о том, что в первый год вводим

десять таких пилотных центров, а в последствии постараемся покрыть центрами

все регионы нашей страны. И сейчас эту работу начали», – сказал Юрий

Трутнев.

Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и

патриотического воспитания выбраны десять регионов: Бурятия, Калмыкия,

Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Кемеровская, Псковская,

Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Якутия не

вошла в регионы, где будут создаваться такие центры, но, по мнению

вице-премьера, учебно-тренировочный комплекс, создаваемый в Якутии, «может

стать одним из элементов общей создающейся системы военно-патриотической

подготовки в Российской Федерации».

«Якутия славилась своими снайперами, Героями Советского Союза в годы Великой

Отечественной войны. Мы ими гордимся, ими гордится вся Якутия. Уверен в том,

что создание здесь современного комплекса для высокоточной стрельбы поможет

нам готовить бойцов высокого класса и защищать Родину», – подчеркнул Юрий

Трутнев.

Как доложил Айсен Николаев, в рамках исполнения поручения вице-премьера по

созданию учебно-тренировочного комплекса военно-патриотического воспитания

реализация проекта уже началась. «Основной задачей будет являться тренировка

стрелков на дальние и сверхдальние расстояния. Срок ввода в эксплуатацию

запланировано на первое полугодие следующего года», – рассказал он.

На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного

гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и

спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой

местности с дистанциями до 4 км, а также в закрытом тире. В учебном центре

предполагается обучение физических лиц, сотрудников силовых структур и

специализированных юридических лиц технике безопасного обращения с оружием,

навыкам стрельбы на близкие и дальние дистанции индивидуально или в составе

группы. Рядом с круглогодичным учебно-тренировочным комплексом будет

построено 9-тиэтажное учебно-тренировочное здание, оборудован огневой рубеж.

Для реализации строительства учебно-тренировочного комплекса разработана

карта-план. Работы по созданию полигона начались.

Айсен Николаев обратился к Юрию Трутневу с просьбой о привлечении для

обучения инструкторов тех военнослужащих, у который есть опыт стрельбы во

время боевых действий на дальние и сверхдальние расстояния.

Завершая обсуждение создания учебно-тренировочного комплекса, Юрий Трутнев,

отметил, что «в нашей стране в любой войне всегда побеждает народ». «Чем

больше тех, кто любит свою страну, кто готов её защищать, готов учить тех,

кто будет её защищать, мы подключим к этому процессу, тем быстрее страна

будет развиваться и станет сильнее. Надеюсь, нашим противникам не будет

приходить в голову мысль объявлять санкции, а тем более осуществлять военные

действия против России. Мы будем создавать центр стрелковой подготовки в

Якутии и помимо десяти центров будем поддерживать любую инфраструктуру,

любые предложения, которые делают нашу страну сильнее», – подытожил Юрий

Трутнев.

(Якутия)

Фото , ЯСИА