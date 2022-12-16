В Якутии построят центр высокоточной стрельбы для подготовки снайперов
В следующем году в Якутии откроют учебно-тренировочный комплекс
военно-патриотического воспитания для подготовки снайперов
Создание комплекса заместитель председателя правительства РФ – полномочный
представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил с главой Республики
Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в рамках рабочей поездки в регион.
«Мы договаривались построить в Якутии центр высокоточной стрельбы, создать
условия для подготовки людей, которые будут защищать нашу Родину», – отметил
Юрий Трутнев.
Вице-премьер напомнил о работе по созданию центров военно-спортивной
подготовки и патриотического воспитания, которая ведётся по поручению
президента России. «Мы с Сергеем Владиленовичем Кириенко внесли предложение
на рассмотрение президента Российской Федерации о создании
военно-патриотических центров. Договорились о том, что в первый год вводим
десять таких пилотных центров, а в последствии постараемся покрыть центрами
все регионы нашей страны. И сейчас эту работу начали», – сказал Юрий
Трутнев.
Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и
патриотического воспитания выбраны десять регионов: Бурятия, Калмыкия,
Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Кемеровская, Псковская,
Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Якутия не
вошла в регионы, где будут создаваться такие центры, но, по мнению
вице-премьера, учебно-тренировочный комплекс, создаваемый в Якутии, «может
стать одним из элементов общей создающейся системы военно-патриотической
подготовки в Российской Федерации».
«Якутия славилась своими снайперами, Героями Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны. Мы ими гордимся, ими гордится вся Якутия. Уверен в том,
что создание здесь современного комплекса для высокоточной стрельбы поможет
нам готовить бойцов высокого класса и защищать Родину», – подчеркнул Юрий
Трутнев.
Как доложил Айсен Николаев, в рамках исполнения поручения вице-премьера по
созданию учебно-тренировочного комплекса военно-патриотического воспитания
реализация проекта уже началась. «Основной задачей будет являться тренировка
стрелков на дальние и сверхдальние расстояния. Срок ввода в эксплуатацию
запланировано на первое полугодие следующего года», – рассказал он.
На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного
гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и
спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой
местности с дистанциями до 4 км, а также в закрытом тире. В учебном центре
предполагается обучение физических лиц, сотрудников силовых структур и
специализированных юридических лиц технике безопасного обращения с оружием,
навыкам стрельбы на близкие и дальние дистанции индивидуально или в составе
группы. Рядом с круглогодичным учебно-тренировочным комплексом будет
построено 9-тиэтажное учебно-тренировочное здание, оборудован огневой рубеж.
Для реализации строительства учебно-тренировочного комплекса разработана
карта-план. Работы по созданию полигона начались.
Айсен Николаев обратился к Юрию Трутневу с просьбой о привлечении для
обучения инструкторов тех военнослужащих, у который есть опыт стрельбы во
время боевых действий на дальние и сверхдальние расстояния.
Завершая обсуждение создания учебно-тренировочного комплекса, Юрий Трутнев,
отметил, что «в нашей стране в любой войне всегда побеждает народ». «Чем
больше тех, кто любит свою страну, кто готов её защищать, готов учить тех,
кто будет её защищать, мы подключим к этому процессу, тем быстрее страна
будет развиваться и станет сильнее. Надеюсь, нашим противникам не будет
приходить в голову мысль объявлять санкции, а тем более осуществлять военные
действия против России. Мы будем создавать центр стрелковой подготовки в
Якутии и помимо десяти центров будем поддерживать любую инфраструктуру,
любые предложения, которые делают нашу страну сильнее», – подытожил Юрий
Трутнев.
(Якутия)
Фото , ЯСИА
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