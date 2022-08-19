В Якутии на 18 августа план заготовки сена выполнен на 57%

На 18 августа в Якутии скошено больше 254 тысяч гектаров сенокосных угодий, заготовлено 253 445 тонн сена или 57% от плана этого года.

В кормозаготовительной кампании в республике участвуют 9 362 звена, в том числе 2 322 механизированных, 4985 полумеханизированных, 188 конно-ручных и 1867 ручных.

В работе задействованы 11 155 единиц тракторов и более 31 тысячи человек.

«Нужно ускорить темпы кормозаготовительной кампании по республике. Здесь особый упор должен быть сделан на работу мобильных бригад», — поставил задачу Глава Якутии Айсен Николаев.

В настоящее время за счет формирования мобильных бригад в Якутии планируется заготовить 43,8 тысяч тонн кормов на дальних сенокосных участках. На отчетную дату 156 мобильными бригадами заготовлено 7 412 тонн сена.

В Верхоянском улусе, пострадавшем от дождевого паводка, план по заготовке сена для обеспечения имеющегося скота и лошадей на этот год составляет 8200 тонн. В настоящее время в улусе сено заготавливают 290 звеньев, в том числе 14 полумеханизированных, 1 конно-ручной и 275 ручных. В работе задействованы 15 единиц тракторов и 824 человека. На текущую дату в районе скошено 2055 га сенокосных угодий, заготовлено 1832 тонн сена. Финансовая поддержка от республики улусу направлена.