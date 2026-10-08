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09.10.2026 08:02
чтение: 1 мин
Интересное
#визуальная головоломка

Тест на наблюдательность: Найдите 3 отличия!

Найдите отличия за 20 секунд
Тест на наблюдательность: Найдите 3 отличия!
тест на наблюдательность

Добро пожаловать в школьный класс! Два изображения выглядят почти одинаково, но внимательный глаз заметит 3 различия. Готовы проверить себя с тестом на наблюдательность?

Задание

Привет, юный детектив!


Добро пожаловать на необычный школьный урок! На первый взгляд, в этом светлом и уютном классе всё как всегда: учительница с улыбкой объясняет новую тему, ребята внимательно слушают и тянут руки, чтобы ответить, а на доске красуется веселый рисунок.

Но не торопись с выводами! Кажется, кто-то незаметно подменил одну из фотографий и внес в класс небольшую путаницу.

Твоя миссия — включить режим настоящего сыщика, вооружиться внимательным взглядом и найти 3 скрытых отличия между левой и правой картинками.


Справишься с заданием на отлично? Тогда начинаем!

Внимательно сравните левую и правую картинки. Найдите 3 отличия между ними.

Ответы

Отличие №1 — 🌟 Рисунок на доске

  • Слева: На доске нарисовано солнце со смайликом ☀️
  • Справа: На доске нарисована звезда со смайликом ⭐

Отличие №2 — 🎒 Рюкзак у мальчика в красной футболке

  • Слева: Рюкзак розового цвета 🩷
  • Справа: Рюкзак зелёного цвета 💚

Отличие №3 — 🎒 Рюкзак у мальчика в полосатой футболке

  • Слева: Рюкзак синего цвета 💙
  • Справа: Рюкзак зелёного цвета 💚

Оцените себя:

Найденных отличийРезультат
3 из 3🏆 Великолепно! Вы настоящий детектив!
2 из 3👍 Хорошо! Почти идеально!
1 из 3🙂 Неплохо! Попробуйте ещё раз!
0 из 3😅 Не сдавайтесь! Внимательность — дело тренируемое!

💡 Совет: Такие игры отлично развивают наблюдательность и концентрацию внимания — как у детей, так и у взрослых!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Автора

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