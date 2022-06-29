В студотрядов Якутии будут работать более 2 тысяч бойцов

В этому году, в рядах студенческих отрядов Якутии, в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, производства, сервисного обслуживания и детских лагерях будут работать более 2 тысяч молодых людей.

При поддержке Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) сформированы 10 студенческих отрядов для работы по благоустройству муниципальных образований республики. В их составе 160 бойцов направлены на аварийно-восстановительные работы и ликвидацию последствий весеннего половодья в Намский и Кобяйский улусы. Также они задействованы на строительстве объектов благоустройства, изгородей сельхозугодий, ремонте социальных и инфраструктурных объектов, сносе ветхих деревянных построек. Ребята участвовали в подготовке объектов к Ысыаху Олонхо в Верхневилюйском улусе. Сегодня они задействованы в подготовке к молодежному фестивалю «ТАБЫС» в Вилюйском улусе и юбилейных мероприятий муниципальных образований в Таттинском, Верхневилюйском и Чурапчинском улусах.

«У нас есть договоренность по трудоустройству бойцов с более 20-ю организациями республики – компаниями «Монтажник», Якутуголь, ЯТЭК, Электромонтаж, АрктикТелеком, СГК-1, Алмазы Анабара, РНГ и другими. Также сегодня мы ожидаем подтверждение потребности еще от более 10 организаций и продолжаем дополнительный поиск потенциальных работодателей», — сообщил руководитель штаба Якутского регионального отделения молодежной Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Айсен Соловьев.

Для повышения качественного состава студенческих отрядов организовано профессиональное обучение порядка тысячи бойцов студенческих отрядов по таким специальностям как монтажник связи – кабельщик, дорожный рабочий, монтер пути, сварщик, проводник пассажирского вагона, рыбообработчик и другим.

Студенческие строительные отряды республики будут масштабно привлечены для работы в промышленных предприятиях. Планируется организация Международной студенческой стройки «Север» на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе, куда будут направлены порядка 600 бойцов из разных регионов страны, и Межрегиональной студенческой стройки «Алдан». Потребность в студенческих отрядах в настоящий момент подтвердили десять компаний, работающих на строительстве инфраструктурных объектов на территории республики.

200 бойцов путинных отрядов республики планируют участие во Всероссийских, Окружных и Межрегиональных трудовых проектах Дальнего Востока под кураторством Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Проведена подготовка более 100 вожатых для организации летнего отдыха в детских лагерях республики. На базе ряда учебных заведений будут организованы специализированные отряды, в том числе на базе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова будут работать 460 бойцов.

Кроме этого, в Якутии сегодня формируются лесопожарные отряды в составе 300 бойцов. Глава Якутии Айсен Николаев в прошлом году поддержал инициативу студенческих отрядов по участию в тушении лесных пожаров.