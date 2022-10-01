Дефицит спецтоваров для мобилизованных в магазинах Якутска

За эти дни на полках торговых точек не осталось подшлемников, перчаток, походных сидушек, рюкзаков, аптечек и т.д. Корреспондент обошел основные специализированные магазины.

Как рассказал менеджер спецмагазина в Якутске «Звезда», на товары цены не поднимали. «Небывалый спрос наблюдается с прошлой недели, в первые дни частичной мобилизации раскупили теплую (с флисом) спецодежду, сейчас остались только летние. Также нету в магазине рюкзаков, на выбор пара штук 100 килограммовых. Перчатки, шапки (подшлемник), термобелье, аптечки — все раскупили».

Отметим, на сайте «Объясняем.РФ» опубликован список того, что можно брать на службу мобилизованным гражданам. В нем перечислены предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, походная сидушка, подшлемник (спортивная шапка), перчатки тактические, теплоиды (химическая грелка), мультитул (многофункциональный компактный инструмент, конструкция которого объединяет, например, пассатижи, лезвие ножа, отвертку). Фонарики и мультитулы в наличии пока имеются в магазине.

В магазине «Защитник» остались только фонарики, все остальное раскупили: «В наличии практически нет ничего. Ближайшие поставки мы даже не знаем когда будут, возможно, через две недели. Мы сделали заявку, теперь ждем. Вы, наверное, сами понимаете, сейчас у поставщиков такой же ажиотаж», — рассказала продавец торговой точки.

Так как индивидуальные армейские аптечки невозможно найти в магазинах. В Комитете солдатских матерей Якутии принялись шить их сами, а также призвали помочь им в этом деле. Чтобы узнать по каким параметрам шить спецаптечку, нужно позвонить по номеру: 8-914-110-39-12.

Добавим, в Якутске с первых дней работает Координационный центр по связи с жителями республики, призываемых в рамках частичной мобилизации на военную службу. Центр работает по трем направлениям. Первое — сбор и обработка посылок для мобилизованных, он открыт в Якутске, по ул. Орджоникидзе, 10, в актовом зале. Пункт приема работает ежедневно, без выходных. Можно приносить теплые спальные мешки, рюкзаки, медицинские препараты, продукты длительного хранения по специальному перечню.

Подробнее: ИА YakutiaMedia