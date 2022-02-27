В Ил Тумэне предстоят кадровые перестановки

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 25 февраля в очно-дистанционном формате состоялось очередное заседание Мандатной и регламентной комиссии парламента Якутии под председательством Андрея НИКОЛАЕВА.

В ходе заседания рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об избрании председателей Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об избрании председателей постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».

По предложению председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Алексея ЕРЕМЕЕВА на должность председателя Контрольного комитета парламента Якутии представлена кандидатура народного депутата РС (Я) Андрея НИКОЛАЕВА, на должность председателя Мандатной и регламентной комиссии парламента Якутии представлена кандидатура народного депутата РС (Я) Евгения РЯБЧЕНКО.

Парламентарии посредством голосования поддержали внесенные на рассмотрение кандидатуры.

В ходе заседания комиссии также рассмотрены вопросы об утверждении формы бюллетеней тайного голосования по назначению на должность заместителя председателя Счетной палаты РС (Я), по назначению на должность аудитора Счетной палаты РС (Я), по досрочному освобождению от должности аудитора Счетной палаты РС (Я).