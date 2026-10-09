Бочком-бочком да протиснется Бочков на ключевой пост

Кадровая политика в руководстве Якутии окончательно перешла на режим «я его слепила из того, что было». Вчера профильный комитет Ил Тумэна выдал дружное одобрямс кандидатуре Николая Бочкова на пост первого заместителя председателя правительства республики. Событие, прямо скажем, эпохальное, наглядно демонстрирующее глубину кадрового кризиса в колоде Айсена Николаева. Когда под рукой нет козырей, в ход идет мелкая масть. Пост первого зампреда правительства Якутии стал вакантным после избрания/назначения Дмитрия Садовникова мэром Якутска.

Эпоха титанов: Колодезников да Садовников — люди, проверенные «землей»

Чтобы понять, почему фигура нового назначенца вызывает столько вопросов, достаточно посмотреть на тех, кто ковал авторитет этой должности в прошлые годы. Пост первого зампреда, отвечающего за жизнеобеспечение Якутии, — это не про красивые отчеты. Это про выживание огромного региона в экстремальных условиях. И руководить этим направлением всегда ставили людей, которые начинали с самых низов и знали цену настоящему труду.

Дмитрий Садовников: путь от кочегара до «пожарной команды» республики

Ярчайший пример руководителя, которого искренне уважают в республике за простоту и готовность лично бросаться в бой с любой стихией — Дмитрий Садовников. Его биография — это готовое пособие по выживанию на Крайнем Севере:

Трудовое крещение: Свою карьеру уроженец Среднеколымского улуса начал в 1989 году обычным рабочим совхоза «Алазейский», а после службы в армии 5 лет отработал простым кочегаром в Сватайской участковой больнице и сельском интернате. Человек, который годами сам кидал уголь в топку, чтобы согреть северян, на молекулярном уровне понимает, что такое якутское ЖКХ и зимние риски.

Городское хозяйство: Дорос до первого замглавы Якутска по вопросам ЖКХ. Весь город помнит его как хозяйственника, который лично инспектировал мерзлые коллекторы, разгребал последствия коммунальных аварий и сутками не спал во время весенних паводков.

Министр и первый зампред: Став министром ЖКХ, а затем и первым зампредом, Садовников превратился в главную «пожарную команду» региона. Во время катастрофических лесных пожаров и сложнейших паводков последних лет его видели не в уютном кабинете, а на передовой — в резиновых сапогах и камуфляже, организующим эвакуацию и тушение прямо на местах ЧС.

Алексей Колодезников: из шахтерского забоя — в управление промышленностью

Еще один тяжеловес, чье имя ассоциируется с надежностью — Алексей Колодезников. Настоящий производственник, который знает промышленность региона изнутри, а не по презентациям.

Производственный старт: Окончив престижный Санкт-Петербургский горный институт, Колодезников вернулся на родину в Томпонский район и пошел работать в шахту Джебарики-Хая. Он прошел суровую школу: работал нормировщиком, ведущим инженером, горным мастером и заместителем начальника участка в забое. Мужчина, прошедший подземную шахту, обладает совершенно иным уровнем стрессоустойчивости и управленческой жесткости.

Государственный масштаб: Опыт реального сектора позволил ему достойно проявить себя на посту министра ЖКХ и энергетики Якутии, а затем и первого зампреда правительства. Колодезников годами выстраивал сложнейшую логистику северного завоза, контролировал энергетическую безопасность и координировал работу крупнейших промышленных предприятий республики. Сегодня он успешно возглавляет национальную нефтегазовую компанию АО «Сахатранснефтегаз», продолжая делом доказывать свой высокий профессионализм.

Трудовой путь нового назначенца

А теперь, положив руку на сердце, сравним эти монументальные трудовые биографии с вехами Николая Бочкова. Как доказать, что перед нами чистокровный, рафинированный офис-менеджер, который «землю» видел разве что из окна персонального авто или на ухоженном газоне СВФУ? Извольте смотреть на факты:

2004–2005 годы: Начало суровой «полевой» жизни — лаборант кафедры финансов и кредита ФЭИ ЯГУ. Главные риски на производстве: просыпать тонер для принтера или затупить карандаш.

Далее: Экономист, специалист и менеджер в теплых кабинетах ПАО «Якутскэнерго».

Потом: Переход в чиновничье кресло — зампред, а затем и глава Госкомцен Якутии. Ведомство, чья работа заключается в перекладывании бумажек с тарифами.

Почувствуйте, как говорится, разницу. Шахта и кочегарка против лаборантской кафедры и тарифной комиссии.

Цирк в Ил Тумэне: как «Новые люди» переобуваются в прыжке

Отдельного внимания заслуживает политическое шоу, разыгравшееся во время согласования кандидатуры Бочкова в постоянном комитете парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике. Представила депутатам персоналию Александра Антонова, главная кадровичка Якутии, должность которой звучит длинно — руководитель Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).

Главную роль в этой комедии сыграл руководитель депутат от партии «Новые люди» Василий Николаев. Тот самый депутат, который когда-то шел во власть с громкими лозунгами о том, что республике «нужна свежая кровь» и «необходимы люди с новыми идеями», а народные избранники «должны вспомнить, что они не кнопкодавы, а представители народа».

Что ж, Василий Петрович делом доказал: нажимать кнопки его фракция умеет с хирургической точностью и поразительной гибкостью позвоночника.

Буквально за сутки до решающего заседания Николаев (в лучших традициях оппозиционного хайпа) активно излучал скепсис по поводу кадрового решения главы Якутии. Логика была железобетонной: как можно ставить управлять ключевым, «расстрельным» блоком ЖКХ, энергетики и северного завоза человека без реального производственного опыта? Кандидатура Бочкова критиковалась в пух и прах:

«Меня всегда удивляют резкие скачки в трудовой биографии, тем более на таких ответственных должностях. Задал вопрос о том, кто занимался вопросом формирования пакета документов для Правительства РФ о повышении тарифов на ЖКХ в РС(Я) в среднем на 18.9%, на что получил ответ Николая Владимировича, что это результат его работы. Считаю, что для эффективной работы в должности первого зампреда правительства требуются не только специальные знания, но и прежде всего большой жизненный опыт, который в 38 лет наработать на офисных должностях невозможно», — справедливо заметил депутат.

Но, видимо, за ночь в кулуарах Ил Тумэна или в высоких кабинетах ДП-1 произошли те самые «волшебные консультации», которые творят на якутской политической арене настоящие чудеса. Нужный чиновничий ветер подул с такой силой, что партийный флюгер «Новых людей» крутанулся на 180 градусов со свистом.

Уже на следующий день на заседании комитета от былой суровости и принципиальности «новолюда» не осталось и следа. Николаев взял слово и… горячо, с комсомольским задором высказался в поддержку Бочкова.

Народный депутат Василий Николаев в своём выступлении отметил смелость кандидата, принявшего ответственность в сложный для республики период. Депутат подчеркнул, что ключевой вызов для региона — ситуация с ценами на горюче-смазочные материалы. По его словам, рост цен может составить до 50% и более, а подписанное соглашение между регионом и поставщиками нефтепродуктов носит скорее декларативный характер и не гарантирует реального регулирования тарифов. Он призвал кандидата уделить особое внимание вопросам ценообразования ГСМ, — сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

На минуточку, это все сказал один человек – депутат-новолюд Василий Николаев, и между двумя противоположными выступлениями прошел всего один день. «Имидж – ничто, жажда – все!», — была такая реклама, если кто помнит… Кульбит новолюда зафиксировала Пряная Якутия.

Такому стремительному переобуванию в прыжке позавидовали бы лучшие цирковые акробаты. Из «представителя народа» Василий Николаев легким движением руки превратился в образцового соглашателя. Видимо, принципы у «Новых людей» — товар скоропортящийся: вчера они против системы, а сегодня послушно обеспечивают кадровому дефициту власти дружное «одобрямс».

Топливное крещение и игра букв

Первое реальное испытание Бочков уже прошел во время недавнего бензинового кризиса в Якутии, когда у АЗС выстраивались километровые очереди, а топливо отпускалось по лимитам. На фоне паникующих автовладельцев и пустых резервуаров и.о. первого зампреда выглядел, мягко говоря, бледно. Пока реальным разруливанием проблемы приходилось заниматься старшим товарищам, Бочков лишь раздавал обещания «сжать сроки доставки» из Москвы.

Но самое забавное в этой кадровой комедии — это состав высшего эшелона исполнительной власти. Председателем правительства Якутии у нас трудится Кирилл Бычков. А его первым заместителем становится Николай Бочков.

Разница — всего одна буква. В колоде власти меняют буквы, да не находят кадры. Будет у нас правительство «Бычков & Бочков». Новая марка якутского госуправления — звучит как бренд каких-нибудь солений или мясных консервов.

Вывод

Все в республике прекрасно понимают: Бочков звезд с неба не хватает. У него нет жесткого опыта Садовникова и Колодезникова, чтобы в -50 °C спасать замерзающие улусы. Но суровая реальность такова, что у главы Якутии просто закончились люди. И пока республика не может обеспечить северный завоз, Николай Владимирович — тихонько, бочком-бочком — но проходит на один из главных постов Якутии. Когда нет тузов, в ход идет мелкота. И это уже не проблема Бочкова…