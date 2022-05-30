Управление Росреестра по РС (Я) проведет неделю правовой помощи детям

С 30 мая по 6 июня 2022 года РОСРЕЕСТР реализует проект по всей стране «Неделя правовой помощи детям 2022г.», приуроченного к Международному дню защиты детей.

В рамках этой акции Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия) (далее – Управление Росреестра) совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Саха (Якутия) (далее – Кадастровая палата) проведут консультирование граждан о правах несовершеннолетних лиц в сфере недвижимости в форме очных приемов и горячих телефонных линий.

«В наше время дети находятся под особой защитой государства. Несовершеннолетние дети не способны самостоятельно реализовывать свои права и отстаивать свои законные интересы, поэтому на территории Российской Федерации установлен ряд условий, лишь при соблюдении которых допускается совершение сделок с имуществом несовершеннолетних» — сообщила руководитель Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) Ольга ЕГОРОВА.

Специалисты Управления Росреестра и Кадастровой палаты расскажут, как защитить имущественные права несовершеннолетних, о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов и какие документы необходимы для регистрации и кадастрового учета и др. вопросы.

Режим проведения акции: 1, 2 и 3 июня, с 14.00 до 16.00 часов будут работать телефоны «горячей линии»: 8 924 867 76 08; 8 (4212) 40-58-20; 31-80-34.

Для тех, кто желает получить ответ лично, Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия) 1 июня организует День консультаций. Вас ждут с 14.00 до 17.00 ч. по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, 37.

14.00ч.-15.00ч. (Матвеев И.Г. – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления);

15.00ч.-16.00ч. – Роев В.Г., начальник отдела регистрации земельных участков Управления;

16.00ч.-17.00 ч. – специалист Кадастровой палаты.