Трансфер пассажиров поезда через реку продлевается

Трансфер пассажиров поезда через реку на теплоходе «В. Рукавишников» продлевается до 17 октября

В связи с благоприятными погодными условиями и продлением навигации на реке Лена трансфер пассажиров поезда через реку Лена на теплоходе «В.Рукавишников» продлевается до 17 октября 2022 года включительно.

Отправление с речного порта Якутск в 14.30 часов (причал №3).

Талон на трансфер по маршруту г. Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях (условный поезд 583/584) можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Стоимость трансфера по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях – 500 рублей.

Пассажирам, купившим талоны на трансфер по стоимости, установленной для переходного периода (1500 рублей), просим обратиться в билетную кассу на теплоходе «В. Рукавишников» для оформления претензии на возврат разницы стоимости талонов.

С расписанием трансфера пассажиров по маршруту г. Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru и с помощью Телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).