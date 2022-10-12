12.10.2022
15:42
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Общество

Трансфер пассажиров поезда через реку продлевается

Трансфер пассажиров поезда через реку  на теплоходе «В. Рукавишников» продлевается до 17 октября

В связи с благоприятными погодными условиями и продлением навигации на реке Лена трансфер пассажиров поезда  через реку Лена на теплоходе «В.Рукавишников» продлевается до 17 октября 2022 года включительно.

Отправление с речного порта Якутск в 14.30 часов (причал №3). 

Талон на трансфер по маршруту г. Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях  (условный поезд 583/584) можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Стоимость трансфера по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях – 500 рублей.

Пассажирам,  купившим  талоны на трансфер по стоимости, установленной для переходного периода (1500 рублей), просим обратиться в билетную кассу  на теплоходе «В. Рукавишников»  для оформления претензии  на   возврат разницы стоимости талонов.

С расписанием трансфера пассажиров по маршруту  г. Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях  можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru и с помощью Телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381.  Единый информационно-сервисный  центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»

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