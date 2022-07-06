Табло игр: Победители и призёры первого дня игр
VIII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия)
с. Борогонцы, Усть Алданский улус. 6 июля, 2022 г.
Список чемпионов и призеров:
Легкая атлетика (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых)
100 м (женщины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т36-38:
1. Наумова Варвара (Горный) — 16.76;
2. Никифорова Алена (Сунтарский) — 17.10;
3. Бубякина Светлана (Алданский) — 19.26. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.
100 м (мужчины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т36-38:
1. Анисимов Никифор (Мегино-Кангаласский) — 12.80;
2. Попов Антон (Вилюйский) — 13.26;
3. Павлов Илья (Вилюйский) — 13.54. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.
100 м (женщины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т55-57:
1. Яковлева Нюргуяна (Нюрбинский) — 25.45;
2. Матвеева Русанда (Вилюйский) — 26.48;
3. Климова Вера (Чурапчинский) — 30.30. Тренер победителя — Максимов Александр Васильевич.
100 м (мужчины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т55-57:
1. Жангиров Ринат (Хангаласский) — 21.81;
2. Евграфов Григорий (Чурапчинский) — 25.86;
3. Саввинов Николай (Нюрбинский) — 26.08. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.
100 м (мужчины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т45-47:
1. Семенов Саргылан (Усть-Алданский) -11.26;
2. Черкашин Захар (Булунский) — 12.51;
3. Шадрин Алексей (Жиганский) — 14.48. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.
100 м (женщины) по спорту слепых, класс В2-3:
1. Васильева Кюннэй (Верхневилюйский) — 16.11;
2. Пахомова Людмила (Мегино-Кангаласский) — 16.22;
3. Боекова Аина (Жиганский) — 16.58. Тренер победителя — Михайлов Александр Михайлович.
100 м (мужчины) по спорту слепых, класс В2-3:
1. Андреев Прокопий (Нюрбинский) — 12.61;
2. Посельский Алексей (АГАТУ) — 12.79;
3. Данилов Айаал (Хангаласский) — 12.97. Тренер победителя — Петров Анатолий Николаевич.
100 м (мужчины) по спорту слепых, класс В-1:
1. Шишигин Константин. Лидер — Тимофеев Николай (Мегино-Кангаласский) — 13.71;
2. Ефремов Максим. Лидер — Тихонов Эрэл (Нюрбинский) — 13.95;
3. Безносов Сергей. Лидер — Безносов Дьулустаан (Горный) — 14.21. Тренер победителя — Тимофеев Николай Иванович.
100 м (женщины) по спорту глухих:
1. Бурым Татьяна (Нюрбинский) — 14.42;
2. Сивцева Екатерина (Амгинский) — 14.80;
3. Васильева Айыына (Сунтарский) — 15.89. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.
100 м (мужчины) по спорту глухих:
1. Петров Альберт (Жиганский) — 12.07;
2. Винокуров Андрей (Таттинский) — 12.30;
3. Алексеев Тимофей (Нерюнгринский) — 12.55. Тренер победителя — Ким Анна Николаевна.
400 м (мужчины) спорт лиц с ПОДА, класс Т36-38:
1. Анисимов Никифор (Мегино-Кангаласский) — 1.05.62;
2. Усов Дмитрий (Нюрбинский) — 1.05.78;
3. Павлов Илья (Вилюйский) — 1.06.45. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.
400 м (женщины) спорт глухих:
1. Сивцева Екатерина (Амгинский) — 1.19.53;
2. Манжурьева Татьяна (Кобяйский) — 1.24.27;
3. Степанова Сардана (Нюрбинский) — 1.30.35. Тренер победителя — Парников Александр Романович.
400 м (мужчины) спорт глухих :
1. Мохначевский Евгений (СВФУ) — 1.00.10;
2. Свинобоев Николай (Нюрбинский) — 1.00.45;
3. Шамаев Егор (Чурапчинский) — 1.01.41. Тренер победителя — Борисов Евгений Степанович
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