Табло игр: Победители и призёры первого дня игр

VIII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия)

с. Борогонцы, Усть Алданский улус. 6 июля, 2022 г.

Список чемпионов и призеров:

Легкая атлетика (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых)

100 м (женщины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т36-38:

1. Наумова Варвара (Горный) — 16.76;

2. Никифорова Алена (Сунтарский) — 17.10;

3. Бубякина Светлана (Алданский) — 19.26. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.

100 м (мужчины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т36-38:

1. Анисимов Никифор (Мегино-Кангаласский) — 12.80;

2. Попов Антон (Вилюйский) — 13.26;

3. Павлов Илья (Вилюйский) — 13.54. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.

100 м (женщины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т55-57:

1. Яковлева Нюргуяна (Нюрбинский) — 25.45;

2. Матвеева Русанда (Вилюйский) — 26.48;

3. Климова Вера (Чурапчинский) — 30.30. Тренер победителя — Максимов Александр Васильевич.

100 м (мужчины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т55-57:

1. Жангиров Ринат (Хангаласский) — 21.81;

2. Евграфов Григорий (Чурапчинский) — 25.86;

3. Саввинов Николай (Нюрбинский) — 26.08. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.

100 м (мужчины) по спорту лиц с ПОДА, класс Т45-47:

1. Семенов Саргылан (Усть-Алданский) -11.26;

2. Черкашин Захар (Булунский) — 12.51;

3. Шадрин Алексей (Жиганский) — 14.48. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.

100 м (женщины) по спорту слепых, класс В2-3:

1. Васильева Кюннэй (Верхневилюйский) — 16.11;

2. Пахомова Людмила (Мегино-Кангаласский) — 16.22;

3. Боекова Аина (Жиганский) — 16.58. Тренер победителя — Михайлов Александр Михайлович.

100 м (мужчины) по спорту слепых, класс В2-3:

1. Андреев Прокопий (Нюрбинский) — 12.61;

2. Посельский Алексей (АГАТУ) — 12.79;

3. Данилов Айаал (Хангаласский) — 12.97. Тренер победителя — Петров Анатолий Николаевич.

100 м (мужчины) по спорту слепых, класс В-1:

1. Шишигин Константин. Лидер — Тимофеев Николай (Мегино-Кангаласский) — 13.71;

2. Ефремов Максим. Лидер — Тихонов Эрэл (Нюрбинский) — 13.95;

3. Безносов Сергей. Лидер — Безносов Дьулустаан (Горный) — 14.21. Тренер победителя — Тимофеев Николай Иванович.

100 м (женщины) по спорту глухих:

1. Бурым Татьяна (Нюрбинский) — 14.42;

2. Сивцева Екатерина (Амгинский) — 14.80;

3. Васильева Айыына (Сунтарский) — 15.89. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.

100 м (мужчины) по спорту глухих:

1. Петров Альберт (Жиганский) — 12.07;

2. Винокуров Андрей (Таттинский) — 12.30;

3. Алексеев Тимофей (Нерюнгринский) — 12.55. Тренер победителя — Ким Анна Николаевна.

400 м (мужчины) спорт лиц с ПОДА, класс Т36-38:

1. Анисимов Никифор (Мегино-Кангаласский) — 1.05.62;

2. Усов Дмитрий (Нюрбинский) — 1.05.78;

3. Павлов Илья (Вилюйский) — 1.06.45. Тренер победителя — Олёнов Василий Андреевич.

400 м (женщины) спорт глухих:

1. Сивцева Екатерина (Амгинский) — 1.19.53;

2. Манжурьева Татьяна (Кобяйский) — 1.24.27;

3. Степанова Сардана (Нюрбинский) — 1.30.35. Тренер победителя — Парников Александр Романович.

400 м (мужчины) спорт глухих :

1. Мохначевский Евгений (СВФУ) — 1.00.10;

2. Свинобоев Николай (Нюрбинский) — 1.00.45;

3. Шамаев Егор (Чурапчинский) — 1.01.41. Тренер победителя — Борисов Евгений Степанович