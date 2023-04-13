13.04.2023
19:40
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Якутск

Суда на воздушной подушке готовятся к закрытию ледовой переправы


После закрытия переправы через Лену пассажиров и грузы будут возить суда на воздушной подушке
По маршруту «Нижний Бестях — Якутск» на реке Лена будут привлечены 30 судов «Хивус-10», 8 аэроботов «Тайфун» и 3 судна «Нептун-23».

Стоянки судов на воздушных подушках находятся на территории дамбы на 202 и 203 микрорайонах в г. Якутске, в Нижнем Бестяхе — пункт ожидания АО «Железные дороги Якутии», сообщает тгк t.me/ulusmedia

Фото: тгк t.me/ulusmedia
Источник: тгк t.me/ulusmedia

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