От Москвы до Луганска: Якутия стала центром притяжения всероссийского телепроекта

Телемост «Национальное единство как фактор российского патриотизма»

В Якутске, в Республиканском медиа-центре состоялся телемост, объединивший четыре региона страны: Москву, Татарстан, Республику Саха (Якутия) и Луганскую Народную Республику. Мероприятие прошло в рамках специального телепроекта «Национальный вопрос», приуроченного к Году единства народов России.

Организаторами выступили Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» и Комиссия по региональным аспектам государственной национальной политики при поддержке телекомпании «Первый Российский Национальный Канал».

Ведущим московской студии стал член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин. В студии выступили ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев, ректор МФЮА Алексей Забелин, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, руководитель Управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

От Республики Саха (Якутия) в телемосте приняли участие:

Афанасий Владимиров — заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), председатель регионального отделения Ассамблеи народов России;

Гаврил Кириллин — министр по внешним связям и делам народов РС (Я);

Антонида Корякина — генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского;

Александр Максимов — заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я), участник СВО;

иерей Виталий Беликов – заместитель директора по учебной работе Межъепархиального центра подготовки церковных специалистов, руководитель отдела культуры Якутской епархии;

Алексей Егоров — руководитель государственной национальной кинокомпании «Сахафильм».

А также представители национально-культурных объединений. Якутскую студию вела ведущая НВК «Саха» Вероника Томтосова.

В ходе дискуссии участники из Якутии подняли ряд важных вопросов: как суровая природа Севера объединяет народы, какие культурно-гуманитарные связи сложились у республики с другими регионами, как воспитываются патриоты на примере 13 Героев России из Якутии, как строится работа Якутской епархии с молодежью в арктических районах, а также как главный национальный праздник Ысыах стал событием для всех жителей республики.

Телемост стал площадкой для диалога между регионами с разным историческим опытом и культурными традициями. Татарстан поделился моделью межконфессионального мира, Москва — федеральным взглядом на укрепление общероссийской идентичности.

Отдельно говорили о роли молодежи в построении будущего страны и о том, что единство народов России — не абстрактная формула, а то, чем мы живём каждый день.

«Мы говорим из разных точек нашей страны, чтобы подтвердить: мы — одно целое», — прозвучало в эфире.

Участники сошлись во мнении, что подобные проекты — важный инструмент укрепления межнационального согласия. Разговор о единстве, начатый в студии, продолжится на уроках истории, молодежных форумах и в семьях по всей стране.