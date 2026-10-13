Удар в шею: В одной из квартир обнаружено тело мужчины



В республике за сутки зарегистрировано 7 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В Нерюнгринском районе в квартире обнаружен труп мужчины 1986 г.р. с ножевым ранением в шею. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В г. Якутске женщина 1960 г.р. в результате общения с лжесотрудниками Госуслуг, УФСБ потеряла около 4 млн руб.

В столице республики проводится проверка по факту завладения бывшим руководителем организации результатами работ по инженерным изысканиям по строительству многоквартирных домов.

В Ленском районе выявлен факт повторного управления автомобилем в состоянии опьянения, в столице республики совершен угон транспортного средства.

На строительном объекте в г. Якутске на мужчину 1996 г.р. с высоты упали шлакоблоки. В результате несчастного случая молодой человек погиб.

В Таттинском районе с огнестрельным пулевым ранением правого бедра госпитализирован мужчина 1985 г.р., которое он получил во время охоты по неосторожности.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.