Удар в шею: В одной из квартир обнаружено тело мужчины
Удар в шею: В одной из квартир обнаружено тело мужчины
В республике за сутки зарегистрировано 7 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В Нерюнгринском районе в квартире обнаружен труп мужчины 1986 г.р. с ножевым ранением в шею. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В г. Якутске женщина 1960 г.р. в результате общения с лжесотрудниками Госуслуг, УФСБ потеряла около 4 млн руб.
В столице республики проводится проверка по факту завладения бывшим руководителем организации результатами работ по инженерным изысканиям по строительству многоквартирных домов.
В Ленском районе выявлен факт повторного управления автомобилем в состоянии опьянения, в столице республики совершен угон транспортного средства.
На строительном объекте в г. Якутске на мужчину 1996 г.р. с высоты упали шлакоблоки. В результате несчастного случая молодой человек погиб.
В Таттинском районе с огнестрельным пулевым ранением правого бедра госпитализирован мужчина 1985 г.р., которое он получил во время охоты по неосторожности.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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