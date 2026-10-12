Кафедра северной филологии отметила 35-летие

В Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова прошли торжественные мероприятия, посвящённые 35-летию кафедры северной филологии. Юбилей объединил представителей государственной власти, научного сообщества, преподавателей, выпускников и студентов, посвятивших свою деятельность сохранению языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Особое место в истории кафедры занимает Варвара Григорьевна Белолюбская — учёный, педагог, заслуженный работник образования Якутии, на протяжении двадцати лет возглавлявшая кафедру и внёсшая значительный вклад в её становление и развитие.

От первых шагов до признанного центра северной филологии

История кафедры началась в 1991 году, когда на филологическом факультете Якутского государственного университета имени М. К. Аммосова было создано самостоятельное подразделение по подготовке специалистов в области языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера.

У истоков кафедры стояли известные учёные и педагоги. Первоначально обязанности заведующего исполнял выдающийся учёный-северовед, доктор филологических наук, академик Академии наук Республики Саха (Якутия) Василий Афанасьевич Роббек.

В числе первых преподавателей были Анна Николаевна Мыреева, Тамара Егоровна Андреева, Христофор Иннокентьевич Дуткин, Гаврил Николаевич Курилов, Валентина Алексеевна Флегонтова, Екатерина Афанасьевна Кривошапкина и Варвара Григорьевна Белолюбская.

Именно эти специалисты заложили фундамент научно-педагогической школы, главной миссией которой стало сохранение и развитие родных языков народов Севера.

В 2010 году, после преобразования Якутского государственного университета в Северо-Восточный федеральный университет, кафедра вошла в состав Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, продолжив свою образовательную и научную деятельность.

Варвара Белолюбская: судьба, ставшая частью истории кафедры

Особое место в летописи кафедры северной филологии принадлежит Варваре Григорьевне Белолюбской — кандидату филологических наук, доценту, заслуженному работнику образования Республики Саха (Якутия), одному из первых преподавателей кафедры и её многолетнему руководителю.

Её жизненный путь удивительным образом соединяет традиционный мир северного стойбища и современную университетскую науку.

Варвара Григорьевна родилась на стойбище Ус-Кюель близ села Сордоннох Оймяконского района Якутской АССР в семье оленевода Г. Я. Громова. Выросшая в среде традиционной культуры Севера, она связала свою жизнь с образованием и сохранением родного языка.

Педагогическую деятельность начинала учителем русского языка и литературы в Хатасской средней школе Якутска и Соттинской средней школе Усть-Алданского района.

Поворотным этапом стал 1986 год, когда она приступила к подготовке учителей эвенского языка в Якутском педагогическом училище № 1. Уже тогда её профессиональная деятельность была направлена на решение одной из важнейших задач северного образования — подготовку педагогов, способных передавать родной язык новым поколениям.

С 1991 года Варвара Григорьевна работает в университете. А с 1997 по 2017 год, на протяжении двадцати лет, она возглавляла кафедру северной филологии.

На этот период пришлись важные этапы организационного развития кафедры, укрепления её образовательной деятельности и перехода в структуру федерального университета.

За многолетний педагогический труд Варвара Белолюбская удостоена почётных званий «Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)», «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)», «Отличник образования Республики Саха (Якутия)».

Она является лауреатом премий имени Н. К. Крупской и эвенского поэта и учёного В. Д. Лебедева, награждена медалью «За верность Северу» Ассоциации народов Севера Российской Федерации, медалью имени академика В. А. Роббека, многочисленными почётными грамотами и благодарственными письмами.

Особенно символично звание «Учитель учителей», которое отражает саму суть её многолетней работы: готовить тех, кто впоследствии будет учить детей, сохранять родную речь и передавать культурные традиции.

Сегодня Варвара Григорьевна продолжает преподавать эвенский язык, оставаясь связующим звеном между поколениями преподавателей и студентов.

Её вклад в становление кафедры — это не только двадцать лет руководства, но и десятилетия педагогического труда, преданность профессии и служение родному народу.

С 2017 года кафедру возглавляет кандидат филологических наук, доцент Антонина Афанасьевна Винокурова, продолжая заложенные предшественниками традиции.

Более 500 выпускников и научное сотрудничество

За 35 лет кафедра подготовила более 500 специалистов, среди которых учителя родных языков, исследователи, кандидаты наук, преподаватели высшей школы, журналисты и работники культуры.

Только за последние пять лет подготовлено около 70 научно-педагогических кадров.

География деятельности кафедры охватывает не только Якутию, но и Чукотку, Камчатку, Амурскую и Иркутскую области, Хабаровский край и другие регионы России.

Важным направлением остаётся научное сотрудничество с ведущими образовательными и исследовательскими учреждениями. На базе кафедры проводятся «Роббековские чтения» и «Лебедевские чтения», посвящённые исследованию языков, фольклора и культуры народов Севера.

Созданы российский консультативный лингвистический совет по эвенскому языку, коллектив по подготовке учебников и учебных пособий, виртуальная студенческая лаборатория Arctic Lingua. Развивается межрегиональное взаимодействие специалистов в рамках телемоста «Северный меридиан».

Эти инициативы помогают объединять научный потенциал, совершенствовать подготовку педагогов и привлекать молодёжь к изучению родных языков.

Круглый стол: взгляд в будущее Арктики

Одним из центральных мероприятий юбилейной программы стал круглый стол «Роль кафедры северной филологии в арктическом образовательном пространстве», состоявшийся 7 октября 2026 года.

В его работе приняли участие представители органов государственной власти, руководства СВФУ, научных учреждений, общественных организаций, преподаватели и выпускники кафедры.

С поздравлениями выступили первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Анатольевич Неустроев; советник ректора СВФУ, директор Центра по поддержке социальных инициатив и проектов Евгения Исаевна Михайлова; председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке и образованию, доктор педагогических наук Антонина Афанасьевна Григорьева и первый проректор по экономике СВФУ Герасим Николаевич Павлов и другие почётные гости.

Профессор Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Александр Александрович Петров представил доклад об исторической роли Института народов Севера в открытии кафедры.

Особый интерес представляло выступление Варвары Григорьевны Белолюбской, посвящённое роли кафедры северной филологии в арктическом образовательном пространстве.

Круглый стол стал площадкой для осмысления пройденного пути, обмена опытом и обсуждения перспектив сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера.

«Языковой мир Арктики»: наследие предков в голосах молодёжи

Фестиваль состоялся при поддержке государственной программы Республики Саха (Якутия) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)». Важную поддержку проекту «Кочевой фестиваль „Языковой мир Арктики“» оказало Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Первый этап кочевого фестиваля прошёл с 30 марта по 3 апреля 2026 года в селе Кэбэргэнэ Абыйского района. Он объединил учащихся и учителей Момского, Аллайховского и Абыйского улусов. Проект помогает поддерживать интерес молодого поколения к родным языкам и традициям.

Ярким продолжением юбилейных мероприятий стал фестиваль-конкурс «Языковой мир Арктики», который проводится на базе кафедры с 2019 года.

Праздник открыл народный ансамбль северных танцев «Гулун» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Любови Алексеевны Никитиной.

В рамках фестиваля состоялись выставка декоративно-прикладного искусства, демонстрация традиционных национальных костюмов и выступления студентов на эвенском, эвенкийском и долганском языках.

Особое место занял конкурс устного народного творчества, в котором молодые участники представили эпические сказания, песни, художественное слово и искусство запевал традиционных хороводных танцев.

Победители фестиваля «Языковой мир Арктики»

«Эпос»:

I место — Герман Рябоконь, 1 курс

II место — Вероника Лаптева, 1 курс

III место — Алтаней Сидорова, 1 курс

«Художественное слово»:

I место — Мария Николаева, 2 курс

II место — Ангелина Слепцова, 3 курс

III место — Екатерина Слепцова, 1 курс

«Северная песня»:

I место — Тимур Балаганчик

II место — Арина Борисова, 1 курс

III место — Татьяна Федорова, 2 курс

«Лучший запевала»:

I место — Герман Рябоконь, 1 курс

II место — Алина Авелова, 4 курс

III место — Ольга Слепцова, 2 курс

Особого признания заслужил первокурсник Герман Рябоконь, ставший победителем сразу в двух номинациях — «Эпос» и «Лучший запевала».

В состав жюри вошли директор фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера «Кындыкан» Маргарита Васильевна Попова — Илаан Кындыкан, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Наталья Юрьевна Ушницкая, директор Дома детского творчества Момского района Татьяна Ивановна Анисимова и долганская мастерица Диана Болиславовна Спиридонова.

Фестиваль продемонстрировал, что народные сказания, песни и традиции продолжают жить благодаря молодому поколению, которое не только изучает языки предков, но и стремится сохранить их для будущего.

Благодарность выпускникам и партнёрам юбилея

Кафедра северной филологии выражает искреннюю признательность своим выпускникам разных лет, работающим в северных улусах учителями, специалистами культуры и администраций. Их ежедневный труд помогает сохранять родные языки и традиции в непростых условиях современной Арктики. Коллектив кафедры желает выпускникам дальнейшей плодотворной работы и профессиональных успехов.

Сохранить родной язык — сохранить будущее народа

Тридцать пять лет кафедры северной филологии — это история людей, посвятивших жизнь сохранению уникального языкового и культурного наследия Арктики.

В этой истории особое место принадлежит основателям кафедры, её первым преподавателям и многолетним наставникам, среди которых Варвара Григорьевна Белолюбская.

От маленького северного стойбища до университетских аудиторий, от подготовки первых учителей эвенского языка до формирования новых поколений филологов — её жизненный путь стал воплощением той миссии, ради которой создавалась кафедра.

Сегодня эту миссию продолжают преподаватели и студенты, научные сотрудники, выпускники и общественные деятели.

Юбилейные мероприятия убедительно показали, что сохранение языков народов Севера — это общее дело науки, образования, государства и общества.

И особенно важно, что главными продолжателями традиций становятся молодые люди, в чьих голосах вновь звучат древние эпические сказания, песни и родное слово.

Пока живёт родной язык — живёт память народа. Пока есть те, кто готов передавать его следующим поколениям, продолжается история Севера и сохраняется его будущее.