Дело известной бизнес-леди Гульнары Уваровой прекращено, но…

Схема «дробления бизнеса» не спасла от ответственности: Верховный Суд Якутии оставил решение о взыскании ущерба в силе



Уголовное дело в отношении предпринимательницы Гульнары Уваровой прекращено из-за истечения срока давности, но ей придется выплатить 29 млн рублей



Верховный суд Якутии оставил в силе решение о взыскании более 29 млн рублей с руководителя компании, в отношении которого ранее расследовалось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Речь идет о предпринимательнице и светской львице Гульнаре Уваровой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Якутии, при ведении бизнеса в Якутске использовалась схема так называемого «дробления бизнеса». Для этого были задействованы восемь подконтрольных организаций, что позволяло применять упрощенную систему налогообложения и платить меньше налогов.

По результатам налоговой проверки за 2020–2022 годы компании доначислили 61,7 млн рублей налогов.

В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Однако впоследствии его прекратили в связи с истечением сроков давности.

При этом прекращение уголовного дела не освободило предпринимательницу от обязанности возместить ущерб государству.

Суд первой инстанции постановил взыскать 29,18 млн рублей. Представитель ответчицы оспаривала это решение, указывая, что задолженность компании уже погашена, а взыскание дополнительных сумм с физического лица является необоснованным.

Однако Верховный суд Якутии отклонил апелляционную жалобу и оставил решение без изменения. Таким образом, предпринимательница должна выплатить 29,18 млн рублей, а также госпошлину в размере 151,5 тысячи рублей.

Решение вступило в законную силу.

По информации объединенной пресс-службы судов Якутии.

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