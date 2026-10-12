Меня всегда поправляют, когда я называю блюдо из мороженой рыбы, наструганой стружками «струганиной». Пишут в личную почту и опровергают, приводят выдержки из статей и словарей. Например, недавно написали так:

«Правильно писать и говорить «строганина» (ударение на третий слог: строгани́на).

«Строганина» — это современная нормативная форма слова.

«Струганина» — устаревший или разговорный вариант (в старину слово звучало как стрыгонина или струганина от процесса «стругать», но сегодня академические словари рекомендуют форму через «о»).»

Но позвольте! Где эти академические словари с академиками филологами и где мы живем? Они этой струганины и строганины и не видали, и не стругали, и не едали. Мы, северяне, должны быть в этом вопросе законодателями. Слова струг, стружка, струженный в современном языке присутствуют. Рыба мороженая наструганная стружками подается к столу, нарезанная завитушками практически идентично стружкам от древесины. А называем строганина?

Фактически глаглог «стругать» с глаголом «строгать» практически равнозначны. Хочу уточнить, что современное механическое строгание электрическими рубанками действительно очень строгое и точное, в отличие от стругания якутским ножом, которое фактически является искусством и зависит от умения и навыков мастера.

В Арктических селах Якутии: Русском Устье, Казачьем, Походске, Булуне и других словом «стругать» и «струганина» пользовались и в старину и до недавнего времени. Это под влиянием центрального русского языка стала внедряться новая манера.

Но дело в том, что там, в центральной России фактически не употребляют сырую мороженую рыбу в пищу и не понимают смысла струганины-строганины. Для них это слово просто экзотика.

Необходимо вернуть старое и заслуженное слово «струганина» в употребление. (Почти как отреставрировать и сохранить историческое здании или сооружение, чем занимается нами всеми уважаемый Руслан Васильевич Ввсильев)

При этом я совсем не против слова «стругать» и «струганина». Запрещать слова нет необходимости. Считаю, что слово «струганина» нужно вернуть в наш обиход, в том числе и как показатель качества правильно приготовленного блюда. Есть ли разница как настрогать рыбу — как строгают полено щепками вокруг или настругать стружками отработанным веками практики приемам — красиво и правильно?! Так даже и вкус другой другой будет.

Правильная «струганина» как блюдо северной кухни должна стать брендом Якутии.

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Игорь Чикачёв, краевед Арктики.