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13.10.2026 02:02
чтение: 1 мин
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#тест на грамотность

Тест на грамотность: Найдите и исправьте ошибки в 4 предложениях

А может написано правильно?
найдите и исправьте ошибки
Найдите и исправьте ошибки в 4 предложениях

Тайна твёрдого Ъ и мягкого Ь знаков

Наш новый тест на грамотность: Найдите и исправьте ошибки. Твёрдый и мягкий знаки не обозначают самостоятельных звуков, но выполняют важную работу. Они помогают правильно читать слова и отделяют согласный звук от следующих за ним букв е, ё, ю, я. Однако определить, какой знак нужно поставить, бывает непросто.

Представьте, что твёрдый и мягкий знаки решили поменяться местами. Из-за этого в предложениях появились ошибки. Попробуйте найти их и восстановить правильное написание слов.

Задание «Найдите и исправьте ошибки»

Прочитайте четыре предложения. Найдите слова, в которых неправильно написаны разделительные ъ и ь, и исправьте ошибки.

  1. Вчера на школьной доске появилось новое обьявление.
  2. Мы вошли в тёмный подьезд старого дома.
  3. Этот спортивный обьект построили в прошлом году.
  4. В зоопарке дети с интересом наблюдали за шустрой обезъяной.

Сначала выполните задание самостоятельно, а затем проверьте себя.

Правильные ответы

  1. Вчера на школьной доске появилось новое объявление.
  2. Мы вошли в тёмный подъезд старого дома.
  3. Этот спортивный объект построили в прошлом году.
  4. В зоопарке дети с интересом наблюдали за шустрой обезьяной.

В словах объявление и подъезд разделительный твёрдый знак пишется после приставки, которая заканчивается на согласную, перед буквами я и е. Написание слова объект нужно запомнить. В слове обезьяна употребляется разделительный мягкий знак.

Если все четыре ошибки найдены, задание выполнено отлично! Проверить себя можно на сайте Грамота.Ру

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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