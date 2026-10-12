Тест на грамотность: Найдите и исправьте ошибки в 4 предложениях
Тайна твёрдого Ъ и мягкого Ь знаков
Наш новый тест на грамотность: Найдите и исправьте ошибки. Твёрдый и мягкий знаки не обозначают самостоятельных звуков, но выполняют важную работу. Они помогают правильно читать слова и отделяют согласный звук от следующих за ним букв е, ё, ю, я. Однако определить, какой знак нужно поставить, бывает непросто.
Представьте, что твёрдый и мягкий знаки решили поменяться местами. Из-за этого в предложениях появились ошибки. Попробуйте найти их и восстановить правильное написание слов.
Задание «Найдите и исправьте ошибки»
Прочитайте четыре предложения. Найдите слова, в которых неправильно написаны разделительные ъ и ь, и исправьте ошибки.
- Вчера на школьной доске появилось новое обьявление.
- Мы вошли в тёмный подьезд старого дома.
- Этот спортивный обьект построили в прошлом году.
- В зоопарке дети с интересом наблюдали за шустрой обезъяной.
Сначала выполните задание самостоятельно, а затем проверьте себя.
Правильные ответы
- Вчера на школьной доске появилось новое объявление.
- Мы вошли в тёмный подъезд старого дома.
- Этот спортивный объект построили в прошлом году.
- В зоопарке дети с интересом наблюдали за шустрой обезьяной.
В словах объявление и подъезд разделительный твёрдый знак пишется после приставки, которая заканчивается на согласную, перед буквами я и е. Написание слова объект нужно запомнить. В слове обезьяна употребляется разделительный мягкий знак.
Если все четыре ошибки найдены, задание выполнено отлично! Проверить себя можно на сайте Грамота.Ру
Ещё по теме:
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий