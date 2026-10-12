Создатели «Паразитов» и «Поезда в Пусан»: с кем подписали соглашение якутские кинематографисты

В Корпорации развития Якутии рассказали о Гильдии продюсеров Кореи, с которой Ассоциация кинематографистов республики заключила соглашение о совместном производстве фильмов. Эта организация объединяет создателей главных мировых хитов Южной Кореи – «Паразитов», «Игры в кальмара» и «Поезда в Пусан».

Сегодня в гильдию входят около 280 действующих продюсеров и 182 продакшн-студии. Именно они стоят за созданием большинства корейских кинохитов последних лет.

Со стороны Кореи меморандум со Степаном Бурнашевым подписал президент организации Ли Дон Ха. Он считается фигурой первой величины в южнокорейском кинобизнесе и выступает генеральным продюсером культового зомби-блокбастера «Поезд в Пусан» и его сиквела, которые принесли корейскому жанровому кино сотни миллионов долларов в мировом прокате.

Одно из главных направлений работы PGK – продюсирование, питчинги, проведение обучающих программ. Гильдия напрямую связывает авторов с крупными инвесторами, прокатчиками и актерскими агентствами. Также PGK защищает права кинематографистов – гильдия внедрила в Корее типовые контракты для продюсеров, единые стандарты титров и сетку гонораров.

Внутри страны PGK выступает партнером Корейского совета по кинематографии, Агентства креативного контента и трех главных кинофестивалей — в Пусане, Чонджу и Пучхоне.

На международном уровне гильдия активно строит киноальянсы. Ранее она уже заключила договоры о совместном кинопроизводстве с ассоциациями Франции, Швеции, Италии и Вьетнама. Теперь в число ее партнеров вошла и Якутия.

Поездка Ассоциации кинематографистов Якутии на кинорынок Asian Contents & Film Market (город Пусан) состоялась благодаря поддержке Корпорации развития республики.

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