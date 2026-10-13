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13.10.2026 10:53
чтение: 1 мин
Финансы
#аферисты
#мошенники

4 миллиона в никуда: Пенсионерка стала жертвой крупной аферы

Пенсионерка из Якутска перевела мошенникам около 4 млн рублей

Аферисты представились сотрудниками «Госуслуг» и спецслужб. В полицию Якутска обратилась 66-летняя пенсионерка, пострадавшая от действий кибераферистов. Об этом сообщает МВД по Якутии.

Дистанционный обман произошел с использованием мессенджера. На связь с женщиной вышли мошенники под видом представителей сервиса «Госуслуги» и спецслужб. Под их воздействием заявительница перечислила на «безопасные счета» около 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция напоминает: представители государственных сервисов, правоохранительных органов и силовых структур не вовлекают граждан в работу, связанную с оперативной тайной. Самый безопасный счет для накоплений — личный счет в выбранном банке.

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Источник: МВД по РС(Я)
Фото: ЯСИА, Мария Васильева

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