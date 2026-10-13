Мировое признание: Фильм Арбугаевых попал на престижный фестиваль

Фото: Berlinale

Фильм Максима и Евгении Арбугаевых представят на международном фестивале Camerimage

В фильме «Чуураа» Максим Арбугаев стал оператором-постановщиком

Документальный фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Чуураа», снятый в Якутии, представлен в лайнапе престижного фестиваля кинооператорского искусства Camerimage в Польше. Конкурс короткометражного документального кино в рамках фестиваля проводится в этом году впервые.

Camerimage пройдет с 7 по 14 ноября. Как рассказал ЯСИА Максим Арбугаев, участие в этом фестивале – для него мечта еще со времен студенчества во ВГИКе.

«Для меня лично, как для оператора-постановщика, Camerimage – один из самых серьезных и значимых фестивалей в мире, если говорить об операторском искусстве. Можно сказать, что это была моя мечта еще со времен учебы во ВГИКе – однажды принять участие в этом фестивале.

В этом году впервые в рамках фестиваля проходит конкурс короткометражного документального кино, и для меня особенно интересно стать его участником. Мне хочется посмотреть другие фильмы, познакомиться с работами коллег, увидеть, как другие операторы работают с изображением и визуальным языком. Я сам еще никогда не был на Camerimage, поэтому мне интересны и сам формат, и атмосфера фестиваля, и возможность оказаться среди людей, для которых операторское искусство имеет такое большое значение», — поделился Арбугаев.

Фильм «Чуураа» рассказывает о якутском ученом Айсене Климовском в отдаленной сибирской Арктике. «Ученый спускается в глубины тающей вечной мерзлоты. В поисках древнего существа он пробирается через опасные, тесные пещеры в мифическое царство подземного мира»,– говорится в описании.

«Съемки фильма прошли в Абыйском и Верхоянском районах, в поселке Батагай. После того как выпустили фильм «Выход», мы продолжили искать истории, связанные с человеком и природой. Так мы познакомились с Айсеном, нашим героем, ученым. Я и Евгения поехали к нему, чтобы посмотреть, как все устроено, попробовать почувствовать это место и понять, что из этого может получиться. В процессе стало понятно, что здесь есть потенциал для интересной истории, и мы начали снимать», — рассказал Максим Арбугаев.

Режиссером фильма «Чуураа» выступила Евгения Арбугаева, операторы-постановщики Максим Арбугаев и Владимир Егоров. Сейчас фильм участвует в международных и российских фестивалях.

«Пока точных дат выхода фильма в широкий прокат или открытый доступ нет. В ближайшее время у нас будет показ на фестивале «Послание к человеку». Это очень хороший фестиваль, в котором участвовали и наши предыдущие фильмы», — добавил Арбугаев.