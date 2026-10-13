13.10.2026 10:36
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Никакого уважения! Полиция нашла малолетних вандалов
Полиция Якутска нашла трех школьников, разрисовавших сквер труженикам тыла
В Якутске установили трех школьников, причастных к нанесению вандальных надписей на территории сквера труженикам тыла. Об этом сообщили в управе Центрального округа.
Незадолго до этого сотрудники управы уже удаляли надписи и изображения с территории сквера, однако вскоре объект снова разрисовали.
В управе напомнили, что территорию контролируют камеры видеонаблюдения, которые фиксируют случаи вандализма. За порчу городского имущества предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.
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Источник: управа Центрального округа
Фото: управа Центрального округа
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