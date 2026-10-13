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13.10.2026 10:36
чтение: 0 мин
Происшествия
#вандалы
#сквер труженикам тыла

Никакого уважения! Полиция нашла малолетних вандалов

Полиция Якутска нашла трех школьников, разрисовавших сквер труженикам тыла

В Якутске установили трех школьников, причастных к нанесению вандальных надписей на территории сквера труженикам тыла. Об этом сообщили в управе Центрального округа.

Незадолго до этого сотрудники управы уже удаляли надписи и изображения с территории сквера, однако вскоре объект снова разрисовали.

В управе напомнили, что территорию контролируют камеры видеонаблюдения, которые фиксируют случаи вандализма. За порчу городского имущества предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

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Источник: управа Центрального округа
Фото: управа Центрального округа

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