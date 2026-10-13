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13.10.2026 09:37
чтение: 1 мин
Спорт
#Арсений Эверстов
#вертушка
#Игры дыгына
#тутум эргиир

Сенсация! Пятиклассник побил рекорд чемпиона Игр Дыгына

🔥 Пятиклассник выполнил рекордные 79 оборотов в тутум эргиир

Арсений Эверстов, ученик 5-го класса Кюсюрской СОШ, выполнил 79 оборотов в тутум эргиир — традиционной якутской «вертушке».

Напомним, рекорд среди мужчин составляет 76 оборотов за две минуты. Его установил чемпион Игр Дыгына Вячеслав Дьяконов.

Желаем юному спортсмену новых рекордов и ярких побед! 🏆

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Источник: Улус Медиа
Фото: Улус Медиа

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