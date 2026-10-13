13.10.2026 09:37
чтение: 1 мин
Сенсация! Пятиклассник побил рекорд чемпиона Игр Дыгына
🔥 Пятиклассник выполнил рекордные 79 оборотов в тутум эргиир
Арсений Эверстов, ученик 5-го класса Кюсюрской СОШ, выполнил 79 оборотов в тутум эргиир — традиционной якутской «вертушке».
Напомним, рекорд среди мужчин составляет 76 оборотов за две минуты. Его установил чемпион Игр Дыгына Вячеслав Дьяконов.
Желаем юному спортсмену новых рекордов и ярких побед! 🏆
Читайте также:
Источник: Улус Медиа
Фото: Улус Медиа
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий