Проверка пройдена: Питьевая вода соответствует санитарным нормам

За девять месяцев 2026 года сотрудники Химико-бактериологической лаборатории АО «Водоканал» исследовали 44577 проб питьевой воды, из них в Якутске — 19280, ВОС «Верхневилюйск» — 8904, ВОС «Покровск» — 8577, ВОС «Сунтар» — 7816. По итогам анализов питьевая вода соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Исследования качества воды проводятся по 80 показателям. Это включает химические, микробиологические и паразитологические методы анализа.

Все виды испытаний проводятся в соответствии с современными стандартами качества, сотрудники лаборатории имеют высокий уровень теоретических знаний и практических навыков.

Контроль качества питьевой воды в Водоканале производится в соответствии с Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Она разработана в соответствии с требованиями СанПиН и согласована с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Многоуровневая система контроля качества воды позволяет своевременно реагировать на изменение в реке и обеспечивать жителей гарантированно безопасной питьевой водой. Контроль ведется на всех этапах – на входе на Водозаборную станцию, на этапах водоподготовки, перед подачей в распределительную сеть и непосредственно на сетях. Все элементы системы интегрированы между собой, что позволяет получать достоверные сведения о качестве водопроводной воды. Специалисты предприятия в круглосуточном режиме проводят оценку качества питьевой воды на соответствие нормативам.

Напомним, что АО «Водоканал» эксплуатирует только уличные сети холодного водоснабжения, обеспечивает подачу холодной питьевой воды до границ балансовой ответственности. В квартиры холодная питьевая вода поступает по внутридомовым сетям, которые эксплуатируют управляющие организации.