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13.10.2026 13:26
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Судебная хроника

Доигрался с бюджетом: Наказание для чиновника за крупное мошенничество

Вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю главы администрации городского поселения «Поселок Беркакит» по делу о мошенничестве в крупном размере
 
Нерюнгринским городским судом Республики Саха (Якутия) бывший заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и подвергнут наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком на 1 год.
Судом установлено, что мужчина совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Осужденный вину в совершении указанного преступления не признал, однако его виновность подтверждается совокупностью исследованных доказательств, свидетельскими показаниями и иными материалами дела.
Определяя вид и размера наказания, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств  (пенсионный возраст, состояние здоровья, положительные характеристики, наличие благодарностей и медалей, полное возмещение во исполнение решений суда причиненного преступлением ущерба, также наличие на иждивении родственников), отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Верховный Суд Республики Саха (Якутия).
 

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Источник: Объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия)
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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