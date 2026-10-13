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13.10.2026 09:21
чтение: 0 мин
Происшествия
#несчастный случай
#Трагедия на стройке

Трагедия на стройке: Мужчина скончался на месте

Трагедия на стройке в Якутске: мужчину насмерть придавило шлакоблоками

В Якутске мужчина 1996 г.р. погиб на стройке многоквартирного дома. На него с высоты упали шлакоблоки.

Как рассказали в прокуратуре республики, несчастный случай произошел 12 октября в 10 часов утра на ул. Богатырева.

«Шлакоблоки упали на мужчину с башенного крана во время подьема на высоту 15 этажа. Он скончался на месте», — сказали в ведомстве.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы

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