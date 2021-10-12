Спикер Ил Тумэна предложил повысить зарплату бюджетникам

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей Еремеев в ходе публичных слушаний по проекту закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» высказал ряд предложений в адрес депутатского корпуса и исполнительной власти. В частности, спикер Ил Тумэна предложил повысить заработную плату работников, относящихся к прочим категориям бюджетной сферы, уделить особое внимание финансированию программных мероприятий по развитию Арктики и поддержке коренных малочисленных народов, а также восстановить инвестиционную составляющую программы развития сельского хозяйства.

Председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев отметил, что проект государственного бюджета получился сбалансированным, с некоторым увеличением в расходной и доходной части. Он похвалил работу Министерства финансов Якутии по сокращению и обеспечению в бюджете традиционно регулируемого государственного долга. Народный депутат РС(Я) подчеркнул, что Инвестиционная программа традиционно имеет приоритеты по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и строительству социальных объектов.

Далее председатель парламента остановился на проблемных вопросах, на которые стоит обратить внимание депутатов и членов правительства.

Во-первых, Алексей Еремеев предложил увеличить заработную плату работников бюджетной сферы, относящихся к прочей категории. «И профсоюзы ставят этот вопрос, и работники ставят этот вопрос. Мы обращаем внимание на тех бюджетников, которые попали в эти категории. К ним относится технический персонал, обслуживающий и административный персонал, бухгалтерия и т.д. С 1 января 2021 года мы увеличили им на 3% заработную плату, но, тем не менее, у нас есть информация, что пока мы отстаем от заложенного графика на 4%», — сказал он.

Во-вторых, учитывая многочисленные обращения муниципалитетов в Госсобрание, а также в адрес народных депутатов, по мнению Еремеева, пришло время обратить внимание на низкий уровень заработной платы муниципальных служащих. «С этим вопросом затягивать не надо. Уровень зарплаты у муниципальных служащих намного меньше, чем у других категорий. Идет частая кадровая ротация. Бывает так, что на уровне сельских поселений некого найти. Туда, на низкую зарплату, не приходят квалифицированные работники», — подчеркнул он.

В-третьих, спикер парламента остановился на заработной плате ветеринарной службы. Несмотря на некоторые доходы за оказанные услуги населению, зарплата ветеринаров остается низкой.

Еремеев также попросил ко второму чтению обеспечить полное финансирование подпрограмм, касающихся развития Арктики и поддержки коренных малочисленных народов Севера. Он считает, недопустимым неполное финансирование программ (на 65%), в то время как государство объявляет приоритетом развитие Арктики.

Парламентарий отметил, что на выравнивание бюджетной обеспеченности в будущем году запланированы «хорошие цифры» (1 млрд 200 млн руб.). Вместе с тем он предложил учесть необходимость поддержки софинансирования муниципалитетов, которые участвуют в республиканских и федеральных программах. Алексей Еремеев посетовал на то, что зачастую «муниципалитеты физически не могут обеспечить софинансирование, так как их «мизерные» доходы подлежат выравниванию при соблюдении методики бюджетной обеспеченности».

Далее Председатель Ил Тумэна поднял вопрос о субвенциях переданных федеральных полномочий и их объемах, запланированных в республиканском бюджете. «2021 год показал, что у нас переданные субвенции по защите лесов находятся на недостаточном уровне. Сейчас это — 6 руб. 90 коп на 1 гектар, нужно делать все возможное, чтобы это было 22 руб.», — сказал он.

Алексей Ильич подчеркнул, что отрасль сельского хозяйства является образом жизни практически трети населения республики. От реализации программы поддержки сельского хозяйства зависят доходы многих жителей Якутии. Парламентарий напомнил, что в текущем году правительство обещало депутатам восстановить инвестиционную составляющую программы по развитию сельского хозяйства. 1 млрд 400 млн. руб., ранее запланированных на инвестиции, были перенаправлены в рамках увеличения финансирования по новой методике субсидирования. Алексей Еремеев предложил в будущем году обратить пристальное внимание на решение данного вопроса.