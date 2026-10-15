От Моцарта до Баха: Вас ждут неожиданные джазовые аранжировки

КЛАССИКА В РИТМАХ СВИНГ

Духовой оркестр Лена Ривер Брасс Филармонии Якутии под управлением заслуженного артиста РС(Я) Ивана Сивцева представит программу «Классика в ритмах Swing».

В этот вечер академические шедевры — от Моцарта и Чайковского до Римского-Корсакова и Баха — предстанут в неожиданных джазовых и свинговых аранжировках. Зрителей ждёт встреча с музыкой из рок-опер «Кошки» и «Призрак оперы», зажигательные танго и самба, а также виртуозные сольные импровизации.

Солисты: Павел Ляхов (кларнет), Светлана Степанова (альт-саксофон), Владимир Васильев (валторна),

Этот концерт — идеальный выбор для тех, кто хочет услышать знакомые мелодии по-новому, ощутить драйв духового оркестра и просто провести вечер в атмосфере живого свинга.

Когда: 21 октября 2026 года (среда), 18:30

Где: КЦ СВФУ «Сергеляхские огни».

Билеты — в кассе Филармонии Якутии и онлайн https://quicktickets.ru/tour/finalOrganisationId/3808/organisationId/3112/s589

Касса Филармонии Якутии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111.

Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35