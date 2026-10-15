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15.10.2026 12:17
чтение: 0 мин
Образование
#ЖДЯ
#Железные дороги Якутии
#проводники пассажирского вагона
#Транспортный техникум

Новый набор: В Транспортном техникуме открыли курсы проводников пассажирских вагонов

В Транспортном техникуме открыт набор на курсы проводников пассажирского вагона

В Транспортном техникуме п. Нижний Бестях проводится  набор на курсы «Проводник  пассажирского  вагона».

Обучение начинается с 26 октября 2026 года. Срок обучения 2 месяца.

По окончании курса выдается официальное свидетельство о прохождении обучения по специальности «Проводник пассажирского вагона 3 разряда»

Информация по телефону: +79644151228

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Источник: пресс-служба ЖДЯ
Фото: пресс-служба ЖДЯ

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