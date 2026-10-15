15.10.2026 12:17
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Новый набор: В Транспортном техникуме открыли курсы проводников пассажирских вагонов
В Транспортном техникуме открыт набор на курсы проводников пассажирского вагона
В Транспортном техникуме п. Нижний Бестях проводится набор на курсы «Проводник пассажирского вагона».
Обучение начинается с 26 октября 2026 года. Срок обучения 2 месяца.
По окончании курса выдается официальное свидетельство о прохождении обучения по специальности «Проводник пассажирского вагона 3 разряда»
Информация по телефону: +79644151228
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Источник: пресс-служба ЖДЯ
Фото: пресс-служба ЖДЯ
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