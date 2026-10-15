15.10.2026 11:56
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Внимание! Ищут водителя, наехавшего на женщину
В Якутске ищут водителя, наехавшего на женщину на пешеходном переходе
ДТП произошло вчера в самом центре города. Вчера, 14 октября, около 14:00 на перекрёстке улиц Курашова и Ленина водитель автомобиля Honda Fit Shuttle сбил женщину на пешеходном переходе.
ДТП попало на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как после удара водитель беседует о чем-то с пострадавшей женщиной, но затем дверь авто закрывается.
Водителя просят незамедлительно обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам 127 или 47-35-69.
Тех, кто располагает какой-либо информацией об автомобиле, также просим позвонить по указанным номерам.
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Источник: Госавтоинспекция Якутска
Фото: скрин видео
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