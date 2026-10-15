Внимание! Ищут водителя, наехавшего на женщину

В Якутске ищут водителя, наехавшего на женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло вчера в самом центре города. Вчера, 14 октября, около 14:00 на перекрёстке улиц Курашова и Ленина водитель автомобиля Honda Fit Shuttle сбил женщину на пешеходном переходе.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как после удара водитель беседует о чем-то с пострадавшей женщиной, но затем дверь авто закрывается.

Водителя просят незамедлительно обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам 127 или 47-35-69.

Тех, кто располагает какой-либо информацией об автомобиле, также просим позвонить по указанным номерам.