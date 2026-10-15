Не верьте, это фейк!

В Якутии опровергли фейковое предписание о мерах из-за угрозы распространения инфекции

Ранее похожие опасения возникли в Иркутской области. В медицинские организации Якутии рассылают поддельное предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с угрозой завоза и распространения чумы. Документ поступает с неофициального электронного адреса, предупредило управление Роспотребнадзора по Якутии в соцсетях. Рассылаемое сообщение

В ведомстве отметили, что предписание не является официальным, а содержащаяся в нем информация недостоверна. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Якутии остается спокойной, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее похожие опасения возникли в Иркутской области. Как сообщало агентство ТАСС 7 октября, Роспотребнадзор заявил об отсутствии эпидемических рисков для населения региона. По данным ведомства, аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявили, а почти пять тысяч лабораторных исследований не обнаружили опасных патогенов.

Поводом для обсуждений в Иркутской области стали сообщения о заболевании сотрудницы противочумного института. По информации ведомства, у женщины выявили пневмонию неустановленной этиологии.

Медицинским организациям и жителям Якутии рекомендуют сохранять бдительность, не распространять непроверенные сообщения и проверять информацию только по официальным каналам.