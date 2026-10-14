Тест на грамотность: Выберите вариант с верным ударением
В глаголах ударение часто «путешествует»: в одной форме оно падает на корень, в другой — на окончание. Из-за этого ошибаются даже образованные люди. Проверьте свои знания — выберите вариант с верным ударением.
Задание. Выберите вариант с верным ударением
1) вклЮчит или включИт?
2) звОнит или звонИт?
3) бАловать или балОвать?
4) облЕгчить или облегчИть?
5) брАла или бралА?
Ответы и разбор
1) включИт. Ударение падает на окончание во всех формах: включИшь, включИм, включАт. Для запоминания: «Свет нам включИт электрик».
2) звонИт. В глаголе «звонить» ударение всегда на окончании: звонИшь, звонИм, звонЯт. «ЗвОнит» — грубая ошибка.
3) балОвать. Ударение на втором слоге: балОвать, избалОванный. Путаница возникает из-за слова «бАловень», где ударение действительно на первом слоге.
4) облегчИть. Ударение на последнем слоге, как и в формах «облегчИт», «облегчИм», «облегчЁнный».
5) бралА. В глаголах прошедшего времени женского рода ударение часто переходит на окончание: бралА, ждалА, взялА. При этом «брАл», «брАли» — с ударением на корень.
Итог
Самые частые ошибки — в словах «звонит» и «включит». Их стоит проговорить вслух несколько раз.
Ещё по теме:
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий