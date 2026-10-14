Тест на грамотность: Выберите вариант с верным ударением

Проверьте себя

В глаголах ударение часто «путешествует»: в одной форме оно падает на корень, в другой — на окончание. Из-за этого ошибаются даже образованные люди. Проверьте свои знания — выберите вариант с верным ударением.

Задание. Выберите вариант с верным ударением

1) вклЮчит или включИт?

2) звОнит или звонИт?

3) бАловать или балОвать?

4) облЕгчить или облегчИть?

5) брАла или бралА?

Ответы и разбор

1) включИт. Ударение падает на окончание во всех формах: включИшь, включИм, включАт. Для запоминания: «Свет нам включИт электрик».

2) звонИт. В глаголе «звонить» ударение всегда на окончании: звонИшь, звонИм, звонЯт. «ЗвОнит» — грубая ошибка.

3) балОвать. Ударение на втором слоге: балОвать, избалОванный. Путаница возникает из-за слова «бАловень», где ударение действительно на первом слоге.

4) облегчИть. Ударение на последнем слоге, как и в формах «облегчИт», «облегчИм», «облегчЁнный».

5) бралА. В глаголах прошедшего времени женского рода ударение часто переходит на окончание: бралА, ждалА, взялА. При этом «брАл», «брАли» — с ударением на корень.

Итог

Самые частые ошибки — в словах «звонит» и «включит». Их стоит проговорить вслух несколько раз.

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