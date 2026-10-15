Мария Афонская, врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркодиспансера

Розовый октябрь. Привычки, которые бьют по груди

В 1993 году Всемирная организация здравоохранения официально объявила октябрь месяцем борьбы против рака груди. А в 2021 году запустила Глобальную инициативу по борьбе с этим заболеванием, цель которой — снижение ежегодной смертности на 2,5 % к 2040 году, что должно спасти 2,5 миллиона жизней.

Добиться этого, по мнению ВОЗ, можно тремя способами: через своевременную диагностику, раннее обнаружение и комплексное лечение. Именно ранняя диагностика на сегодняшний момент является главной мерой профилактики рака молочной железы. Ведь чем раньше обнаружится заболевание, тем выше эффективность лечения.

Единственной, специфической причины возникновения рака молочной железы не существует. Но есть ряд факторов, которые могут влиять на развитие заболевания. Среди них:

возраст (чем он выше, тем значительнее риск заболевания),

ожирение,

алкогольная и никотиновая зависимости,

наследственная предрасположенность, мутации в генах,

радиационное воздействие,

репродуктивный анамнез (например, возраст начала менструаций и возраст первой беременности),

гормональная терапия в период постменопаузы.

На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Признаки, которые должны насторожить женщину, это:

любые уплотнения в груди,

изменения формы и размера молочных желез/соска/его ореолы,

появление покраснений, язв или втяжений на коже молочной железы,

выделения из сосков.

Основные методы диагностики:

УЗИ молочных желез,

маммография,

регулярные самообследования молочных желез.

— Как влияют на риск развития рака молочной железы алкоголь и курение?

Этот вопрос я задала врачам разного профиля, и вот что они сказали.

Татьяна Максимова, врач-гинеколог, заведующая женской консультацией столичной поликлиники №1: «Оба фактора — курение и алкоголь являются доказанными причинами повышения риска развития рака молочной железы. Даже умеренное употребление алкоголя и длительное курение существенно увеличивают вероятность развития этого заболевания. курение и употребление алкоголя действительно могут спровоцировать развитие рака молочной железы. Оба этих фактора признаны канцерогенными и научно доказано, что они увеличивают риск заболевания. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака молочной железы. Исследования показывают, что у женщин, употребляющих алкоголь, риск возрастает на 7–10% по сравнению с непьющими. Чем больше алкоголя употребляет женщина, тем выше риск. К сожалению, много и кярящих женщин. Курение, особенно если оно началось в подростковом возрасте и продолжается длительное время, связано с повышенным риском образования рака молочной железы.

Канцерогены табачного дыма повреждают клетки молочной железы и могут способствовать их злокачественному перерождению. Курение дополнительно ослабляет иммунитет и способствует хроническим воспалительным процессам, что также увеличивает риск развития опухолей. Но должна заметить, что все-таки многие женщины, планирующие беременность и имеющие проблемы с репродуктивным здоровьем, бросают курить.

Мария Афонская, врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркодиспансера: «Влияние курения и алкоголя на появление рака молочной железы: У курящих женщин вероятность заболеть раком молочной железы выше на 60%,чем у некурящих.Табачный дым и содержащиеся в нем химические вещества влияют на ткани молочной железы и изменяют концентрацию эстрогенов в организме. Алкоголь так же занимает одну из ведущих позиций среди факторов риска развития рака молочной железы. Алкоголь является доказанным канцерогеном, так же влияет на уровень эстрогенов в крови, что увеличивает риск развития гормонозависимых опухолей».

Наталия Эверстова, врач-терапевт Якутского республиканского наркодиспансера: «Алкоголь нарушает работу печени, которая участвует в метаболизме половых гормонов. Это приводит к избытку эстрогенов, стимулирующих рост клеток молочной железы, происходит мутация клеток, их перерождение. В последующем происходит снижение иммунитета, что ослабляет способность организма обнаруживать и уничтожать аномальные клетки. Курение также ослабляет иммунную защиту, снижая способность организма бороться с инфекциями и аномальными клетками. Табачный дым содержит множество химических веществ с доказанным канцерогенным эффектом. Учитывая доказанное негативное влияние алкоголя и курения, женщинам рекомендуется полностью отказаться от пагубного влияния, особенно на этапе лечения и восстановления, если уже есть заболевание. Это поможет снизить риск рецидива, улучшить переносимость терапии и повысить шансы на выздоровление».

Врач ординатор психиатр-нарколог Мотрена Адамова: «Курение и употребление алкоголя относятся к модифицируемым факторам риска развития рака молочной железы. Сигаретный дым содержит канцерогены, которые повреждают клетки организма и их ДНК и способствуют злокачественной трансформации клеток. Употребление алкоголя повышает риск развития заболевания, в том числе за счёт влияния на метаболизм эстрогенов и образования ацетальдегида. При этом риск возрастает с увеличением потребления алкоголя. Отказ от курения и ограничение употребления алкоголя являются важными составляющими профилактики онкологических заболеваний».

Итак, вывод один: курение и употребление алкоголя являются доказанными факторами риска развития рака молочной железы. Давайте об этом помнить!