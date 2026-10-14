В каких взятках обвиняют заммэра Алдана        

В Якутии возбуждены уголовные дела в отношении заместителя главы администрации городского поселения «город Алдан» и местного предпринимателя. Ранее сообщалось, что заместитель главы Алдана по экономике и финансам Елена Михайлова задержана, Алданский районный суд по ходатайству следствия избрал для нее суровую меру пресечения – содержание под стражей до 2 декабря. УФСБ России по Якутии сообщает подробности расследования.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), а также Управления ЭБиПК регионального МВД и отдела полиции в Алданском районе в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность должностного лица к получению взятки в особо крупном размере от индивидуального предпринимателя за оказание содействия в приемке и своевременной оплате работ в рамках исполнения муниципального контракта.

Общая сумма муниципального контракта № 1/2026 от 22 сентября 2025 года «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения «город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) в 2026 году» составила 93 453 395 рублей 17 копеек.

Согласно задокументированным эпизодам преступления, бизнесмен по требованию заместителя главы г. Алдана передал последнему взятку путем производства оплаты за приобретение им строительных материалов в сумме 1 344 983 рубля 50 копеек. Помимо этого, взятку в размере 1 500 000 рублей за общее покровительство и снисходительное отношение к совершаемым им противозаконным действиям при исполнении контракта.

По данным фактам СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК России в отношении взяткополучателя и ч. 5 ст. 291 УК России в отношении взяткодателя. Злоумышленники задержаны.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности указанных лиц.

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