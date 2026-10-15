Пример, на котором спотыкаются даже взрослые: 10 + 10 : 10 × (10 + 10) + 10
Эта запись похожа на невинную школьную задачку. Тем не менее в соцсетях такие примеры собирают сотни комментариев и яростные споры. Давайте разберём пример по шагам и выясним, почему он всех путает.
Условие: Решите в уме пример
10 + 10 : 10 × (10 + 10) + 10 = ?
Если вы ответили «30», «40» или «50», не торопитесь. Один из этих ответов верный, а два других получаются из-за типичных ошибок.
Правила игры
Порядок действий знаком со школы:
- Сначала считаем выражения в скобках.
- Затем умножение и деление. У них одинаковый приоритет, поэтому выполняем их слева направо.
- В конце сложение и вычитание, тоже слева направо.
Главная ловушка в втором пункте. Многие думают, что умножение «сильнее» деления. Это не так: они равноправны.
Решаем по шагам
Шаг 1. Скобки.
10 + 10 = 20. Выражение превращается в:
10 + 10 : 10 × 20 + 10
Шаг 2. Деление и умножение слева направо.
Первым идёт деление: 10 : 10 = 1.
Затем умножение: 1 × 20 = 20.
Получаем: 10 + 20 + 10
Шаг 3. Сложение.
10 + 20 + 10 = 40
Ответ: 40.
Как проверить себя
Возьмите калькулятор с поддержкой скобок или таблицу. Введите выражение полностью и сравните результат. Калькулятор считает слева направо с учётом приоритетов и выдаст 40.
Итог
Секрет таких задач в том, чтобы не искать подвох, а спокойно применить правило. Скобки, потом деление и умножение слева направо, потом сложение. С этим порядком пример 10 + 10 : 10 × (10 + 10) + 10 даёт 40.
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