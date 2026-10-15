Пример, на котором спотыкаются даже взрослые: 10 + 10 : 10 × (10 + 10) + 10

Зарядка для мозгов

Решите в уме пример 10 + 10 : 10 × (10 + 10) + 10

Эта запись похожа на невинную школьную задачку. Тем не менее в соцсетях такие примеры собирают сотни комментариев и яростные споры. Давайте разберём пример по шагам и выясним, почему он всех путает.

Условие: Решите в уме пример

10 + 10 : 10 × (10 + 10) + 10 = ?

Если вы ответили «30», «40» или «50», не торопитесь. Один из этих ответов верный, а два других получаются из-за типичных ошибок.

Правила игры

Порядок действий знаком со школы:

Сначала считаем выражения в скобках. Затем умножение и деление. У них одинаковый приоритет, поэтому выполняем их слева направо. В конце сложение и вычитание, тоже слева направо.

Главная ловушка в втором пункте. Многие думают, что умножение «сильнее» деления. Это не так: они равноправны.

Решаем по шагам

Шаг 1. Скобки.

10 + 10 = 20. Выражение превращается в:

10 + 10 : 10 × 20 + 10

Шаг 2. Деление и умножение слева направо.

Первым идёт деление: 10 : 10 = 1.

Затем умножение: 1 × 20 = 20.

Получаем: 10 + 20 + 10

Шаг 3. Сложение.

10 + 20 + 10 = 40

Ответ: 40.

Как проверить себя

Возьмите калькулятор с поддержкой скобок или таблицу. Введите выражение полностью и сравните результат. Калькулятор считает слева направо с учётом приоритетов и выдаст 40.

Итог

Секрет таких задач в том, чтобы не искать подвох, а спокойно применить правило. Скобки, потом деление и умножение слева направо, потом сложение. С этим порядком пример 10 + 10 : 10 × (10 + 10) + 10 даёт 40.

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