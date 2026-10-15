Вот так находка на 10 миллионов!

В Якутии изъято природное золото на сумму более 10 млн рублей.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий установлен уроженец Алданского района, планировавший сбыть незаконно добытый драгметалл. Так, в салоне автомобиля гражданина обнаружены две пластиковые колбы с металлом желтого цвета. Мужчина пояснил, что содержимое является золотом, добыт им без лицензии на территории Томпонского района с использованием тяжелой горной техники и промывочного прибора.

Согласно экспертизе, представленный на исследование материал является золотом общим весом более 800 граммов на сумму свыше 10 млн рублей.

По данному факту отделением МВД России по Томпонскому району Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершенное

в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) УК России.